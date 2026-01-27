Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo pasajero del mercado canalla Julián Fernández es nuevo jugador de Rosario Central. El extremo de 22 años llegó procedente de New York City FC de los Estados Unidos. Puede llegar otro punta 27 de enero 2026 · 18:43hs

Julián Fernández es el sexto refuerzo de Central.

Julián Fernández es nuevo jugador de RosarioCentral. El extremo de 22 años llegó procedente desde el New York City FC de los Estados Unidos, equipo en el que viene desempeñándose desde mediados del 2023. Además estaría cerca de sumar un delantero de Banfield: Rodrigo Auzmendi.

Fernández tiene, además, experiencia en las selecciones juveniles de Argentina. Con la sub-20 compitió en el Sudamericano 2023 disputado en Colombia. Sus inicios fueron en Vélez Sarsfield, club con el que hizo su aparición en primera en el 2022. Allí logró sumar rodaje en el campeonato local y desempeñarse en la Copa Libertadores, donde tuvo una destacada labor y convirtió goles en partidos de rondas eliminatorias.

El Canalla cerró el préstamo del extremo derecho argentino de 21 años Julián Fernández a préstamo por un año. Surgió en la cantera de Vélez y en el club de Liniers en primera división jugó 61 partidos y anotó 7 goles. Luego emigró a New York City FC de la MLS de Estados Unidos, donde está desde 2023. Allí disputó 77 partidos, anotó 7 goles y entregó 8 asistencias. Fue rival del rosarino Lionel Messi y hasta anotó un gol ante Inter Miami.

¡Bienvenido y muchos éxitos, Julián! pic.twitter.com/hS6lqNurBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) January 27, 2026 Se trata del sexto refuerzo, tras las llegadas de los volantes Vicente Pizarro y Pol Fernández, el arquero Jeremías Ledesma y los defensor Alexis Soto y Gastón Ávila.

Leer más: Cancha en terapia intensiva: Central jugará con Racing en un Cilindro detonado ¿El séptimo refuerzo? En tanto, Central está negociando Rodrigo Auzmendi, futbolista de Banfield. El club de Arroyito inició conversaciones formales para incorporar a Auzmendi, el delantero de 25 años que juega en el Taladro y que fue buscado por Boca en este mercado de pases.