Comenzó el nuevo esquema cambiario: a cuánto abrió el dólar este viernes

El comienzo del año llegó con modificaciones a las bandas de flotación, ahora el techo del dólar se ajusta según el último dato de inflación disponible

Este 2026 c omenzó con una modificación del esquema de bandas de flotación del dólar. Antes , el dólar oficial "flotaba" entre un piso y un techo que solo se actualizaba en un 1% mensual . Ahora, este límite se actualiza de acuerdo al último dato de inflación disponible del Indec.

Vale recordar que el último dato de inflación disponible es del mes de noviembre, e indica una suba del 2,5%. De esta manera, la información oficial sobre la inflación se publica con dos meses "de atraso ". Entonces, para calcular el techo de la banda cambiaria hay que prestar atención a este aspecto.

La modificación del esquema, a cargo del Banco Central de la República Argentina, entró en vigencia este 1º de enero de 2026. No obstante, este viernes 2 de enero es el primer día con los mercados abiertos desde la aplicación de la modificación de las bandas cambiarias.

En el primer día de mercados abiertos, el dólar oficial no percibió grandes aumentos. En ese sentido, la divisa extranjera abrió en $1485, contra los $1480 del cierre del 31 de diciembre, último día hábil.

Por su parte, el dólar MEP se cotiza en $1494,87 y el contado con liquidación (CCL) a $1537,69. En tanto el dólar blue, ronda los $1530.

Por otro lado, el riesgo país este viernes bajó 15 unidades y opera en 557 puntos básicos, el menor nivel desde el 17 de diciembre.

Cómo se actualizará la banda desde enero

Según precisó el Central, el piso y el techo de la banda cambiaria se moverán en línea con la inflación más reciente. En enero de 2026, por ejemplo, la actualización será del 2,5%, de acuerdo con el índice de noviembre de 2025.

El organismo no aclaró si el ajuste se realizará de una sola vez al inicio de cada mes o de manera progresiva, como ocurre en la actualidad con la actualización diaria que converge al 1% mensual.

>> Leer más: Vacaciones en el exterior: cómo evitar los impuestos al dólar tarjeta de crédito

El régimen de flotación entre bandas fue anunciado el 10 de abril de 2025 por el ministro de Economía Luis Caputo, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta entonces, el tipo de cambio se actualizaba mediante un crawling peg del 1% mensual.

Con el nuevo esquema, el dólar flota libremente dentro de una zona delimitada por un piso y un techo. Si la cotización toca el límite inferior, el BCRA compra divisas para evitar una caída mayor; si alcanza el techo, vende dólares para contener la suba.

La evolución de las bandas y el dólar

En el esquema vigente hasta ahora, la banda se ajustaba de forma diaria para alcanzar un 1% mensual: el techo subía 1% y el piso bajaba en la misma proporción, con el objetivo de ensanchar la zona de no intervención. Como esa actualización quedó por debajo de la inflación reciente, el techo de la banda cayó en términos reales.

Con el nuevo criterio, en enero de 2026 las bandas deberían ubicarse en un piso de $ 893,37 y un techo de $ 1.564,77.

Tras el lanzamiento del esquema de flotación, el dólar mayorista subió cerca del 10% (de $ 1.078 a $ 1.182), pero se mantuvo en la zona inferior hasta julio de 2025. Luego, con mayor volatilidad y el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), la cotización tocó el techo y obligó al BCRA a vender US$ 1.100 millones en tres días. En la previa de las elecciones legislativas de octubre, el Central volvió a intervenir, aunque con ventas más acotadas.

Un programa para sumar reservas en 2026

Junto con el cambio en la banda, el BCRA anunció un esquema de compras de divisas para acumular, si se cumplen determinadas condiciones, unos US$ 10 mil millones durante 2026. Las adquisiciones se realizarán a partir de la remonetización de la economía, es decir, cuando aumente la demanda de pesos.

La autoridad monetaria estimó que la base monetaria crecerá del 4,2% al 4,8% del PBI en 2026, impulsada por una mayor actividad económica, lo que abriría margen para comprar dólares en el mercado.

>> Leer más: Luis Caputo, sobre el cambio de esquema de bandas cambiarias del dólar: "La desinflación va a continuar"

No obstante, aclaró que las compras dependerán de la oferta de la balanza de pagos, la evolución de la inflación y el nivel de actividad. Para evitar impactos bruscos en la cotización, el BCRA fijó un tope de compras equivalente al 5% del volumen diario operado en el mercado libre de cambios.

Además, el Central podrá realizar compras “en bloque”, fuera del mercado oficial, por ejemplo cuando empresas o provincias obtengan financiamiento en dólares y acuerden vender esas divisas directamente al Estado a un precio pactado.

Qué cambia a partir de 2026

Con la actualización por inflación, el nuevo esquema buscará evitar que el techo de la banda quede rezagado frente al aumento de precios y reducir la necesidad de intervenciones abruptas. Al mismo tiempo, el programa de compras apunta a recomponer reservas sin generar presiones excesivas sobre el tipo de cambio, en un año clave para la política económica y financiera.