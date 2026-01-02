La Capital | Economía | biocombustibles

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

La Secretaría de Energía aplicó una suba del 1,3% en bioetanol y biodiésel que se suma al ajuste de impuestos, según lo publicado en el Boletín Oficial

2 de enero 2026
Incrementaron los valores del bioetanol de caña de azúcar y de maíz y del biodiésel

Incrementaron los valores del bioetanol de caña de azúcar y de maíz y del biodiésel

El gobierno nacional definió nuevos precios para los biocombustibles que se mezclan directamente con la nafta y el gasoil. La medida implica un aumento del 1,3% desde enero, que impactarán en los precios finales de los combustibles en las estaciones de servicio.

La Secretaría de Energía oficializó el incremento en los valores del bioetanol de caña de azúcar y de maíz, utilizados en las naftas, y del biodiésel, que se combina con el gasoil. La decisión quedó plasmada en las resoluciones 611 y 612, publicadas en el Boletín Oficial.

Según la normativa, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $976,457 por litro (una suba nominal de $12,53), mientras que el bioetanol de maíz pasó a $894,949 por litro ($11,48 más en comparación al precio anterior). Estos valores rigen para las operaciones correspondientes a enero y se mantendrán vigentes hasta que la autoridad publique una nueva actualización.

En el caso del biodiésel, el incremento se estableció por tonelada. El precio subió de $1.775.230 en diciembre a $1.797.881 en enero, lo que representó un aumento nominal de $22.651, equivalente a una suba del 1,28%.

Para el bioetanol, el plazo de pago no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de facturación. En el caso del biodiésel, el plazo máximo se redujo a 7 días corridos.

La normativa habilita a la Secretaría de Energía a aplicar ajustes excepcionales cuando detecta desfasajes entre los costos de elaboración y los precios fijados, o cuando se producen distorsiones en los valores de los combustibles fósiles que paga el consumidor.

En paralelo, el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y en el impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Por este ajuste impositivo, la nafta súper aumentó $17,29 por litro y el gasoil $14,39. A eso se sumó el impacto del impuesto al dióxido de carbono, que agregó $1,059 por litro en la nafta y $1,640 por litro en el gasoil.

Cómo impacta el aumento de los biocombustibles en los consumidores

El sistema de mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles se encuentra regulado por la ley de biocombustibles y apunta a promover energías más limpias y reducir la dependencia del petróleo. Sin embargo, cuando estos insumos se encarecen, presionan el costo de producción de la nafta y el gasoil.

Actualmente, los biocombustibles se utilizan para un corte obligatorio del 12%. Según la ley 27.640, el biodiésel de soja se mezcla en un 7,5% con el gasoil, mientras que el bioetanol se combina en un 12% con las naftas, dividido en 6,5% de caña de azúcar y 6,5% de maíz.

Analistas del sector energético señalaron que, si bien el ajuste del 1,3% resulta moderado, se suma a otros factores que alzan los combustibles, como las actualizaciones impositivas, la evolución del tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo y los costos logísticos.

El impacto final en los precios al público dependerá de cuánto absorban o trasladen las estaciones de servicio estos incrementos, dejando abierta la puerta a nuevos ajustes en los surtidores durante enero.

