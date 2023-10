El consejo que Moria Casán le dio a Sergio Massa para ignorar las críticas

Algo que sorprendió fue la "receta" que Moria le dio a Massa cuando se siente agobiado por las críticas. Lo reveló el candidato presidencia. “ Cuando me critican Moria me manda audios y me dice “envaselinate”. No le des bola a los ataques ”, develó el ministro de Economía entre risas.

Sobre la posibilidad de que Massa gane las elecciones, ya sea en primera o segunda vuelta, Moria se entusiasmó: “Sería fabuloso estar en el balcón y pertenecer a la familia del presidente”.

También la vedette habló con Mirtha sobre su filosofía vida: “Siempre me arreglé yo sola, trabajo un montón y no me quejo, no me enfermo y nunca me duele nada. No soy una wonderwoman, lo que creo es que es una cuestión de actitud”, planteó.

Moria Casán y Pato Galmarini se enamoraron a mediados del 2021, aunque se conocían hacía ya varios años. Después de un corto noviazgo, el 11 de diciembre decidieron casarse en secreto durante un partido entre Boca y Central Córdoba.