El circo, una constante de Fito Páez según la autora de un nuevo libro.

Ahora fue el turno de Fito quien vaya a saber si aprobará parte o gran parte de la tesis del libro ya que la misma autora confiesa que no llegó a hablar con él.

“No he buscado conversar con él”, confesó a la revista Ñ. “No quería preguntarle nada antes de terminar el libro porque creo en la total libertad de la audiencia en interpretar esa obra como quiera. Me interesaría saber cómo escribe las letras. Él ha dicho que no tiene un método, que a veces le sale todo junto y otras de a partes, incluso a lo largo de años. Me gustaría preguntarle qué es lo que determina para él que un texto esté bueno para ser una canción. Y si hay un trabajo fino sobre las metáforas y el lenguaje”, prosiguió.

En el mismo reportaje explicó las razones por la que decidió abordar la profusa obra de Páez: “Empecé por mirarlo como juglar o trovador. Pero escuchando todas sus canciones me di cuenta que él habla del circo en muchas de ellas. No solo llamó Circo Beat uno de sus discos y su estudio de grabación; también nombra el circo en numerosas entrevistas. Qué pasaba con el circo y me di cuenta. Fue fantástico porque cuando entendí eso, el libro se escribió solo”, explicó.

“Además, el circo también es una figura retórica muy presente en la cultura popular, a pesar de que el circo en sí haya cambiado mucho. Pero el concepto del circo, el riesgo, el caos, lo bizarro, está ahí: nos encanta eso, incluso lo transgresor. Por eso amamos a Maradona desde el principio, y con Messi, que es un tipo más serio, nos costó un tiempo más. Faltó que ganara y que le dijera bobo a un adversario. Es muy común la cultura argentina engancharse con lo transgresor”, argumentó.

“Encontré cosas de las que no me había dado cuenta. Por ejemplo, canciones muy clásicas como "11 y 6", muy romántica de dos niños que venden rosas y son más fuertes que el amor. No me había dado cuenta que cinco años después, en "El chico de la tapa", Fito continúa la historia con un desenlace sombrío, donde esos chicos no logran escapar de la estadística: ella muere y él sale a robar. Terminaron como los chicos que no reciben educación ni contención. En otras, como "D.L.G.", es impresionante cómo habla de lo que significa observar al que está sufriendo sin amarlo, la falta de empatía. Años después va a volver sobre ese personaje, pero en inglés: el little black head, el trabajador marcado por las políticas neoliberales. Hay conexiones entre su propio pasado y lo que sigue produciendo”.

Por último, sobre otro costado de la personalidad de Fito, emparentado con el retrato que de parte de su vida trata la serie de Neflix, señaló: “Vive recordando las cosas horribles por las que pasó y las que pasamos todos pero siempre encuentra lo positivo para salir adelante. Hay resiliencia, que es algo muy argentino: la habilidad para vivir en crisis”.