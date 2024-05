Llega a Rosario "La Habana de Fito", el documental prohibido sobre sus días en Cuba

Embed - La Habana de Fito - Trailer clean

Aquella presentación de Fito en Varadero fue, como se afirma en el documental, el primer show de rock en español en la historia de Cuba. Con sus pelos largos y rulientos (propios de aquella época del músico), su histrionismo de siempre, su irreverencia de joven de 24 años, y las melodías irresistibles de “Giros”, Páez generó fascinación y también repudio. Como todo rockero, generó controversia, pero no pasó desapercibido.

En el documental, dan su testimonio Pablo Milanés (acaso el personaje clave para entender el vínculo de Páez con Cuba), Cecilia Roth (quien se convirtió en pareja del músico pocos años después), y los artistas cubanos Carlos Alfonso, Ele Valdés, Luis Alberto García y Wendy Guerra, entre otros.

Fito Páez y las críticas al gobierno de Cuba



En las entrevistas exclusivas que el músico dio para la película (la central en La Habana, en 2017, y otras complementarias que tuvieron lugar a distancia en años posteriores), formula algunas críticas al gobierno cubano. Una tiene que ver con un diálogo de Fito con la Juventud Comunista de la isla, en la que los incita a que hagan preguntas y cuestionen las circunstancias de la muerte de Camilo Cienfuegos (uno de los principales jefes de la Revolución Cubana, que falleció el mismo año del triunfo en 1959, en un extraño accidente de aviación). La segunda es el repudio al fusilamiento de tres balseros detenidos en 2003, por sacar a gente de la isla.

Esto hizo que, por decisión del Ministerio de Cultura cubano, el estreno del documental fuera prohibido en el país, y que se emitiera en 2023 en la televisión una versión censurada, sin la autorización de Juan Pin ni de Páez. En una serie de diálogos que el músico tuvo con el gobierno de la isla en torno a esta situación, donde se acusó al director de haber tergiversado la postura de Páez, él aseguró: “Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos. Ellos no representan al pueblo cubano. Considerarme una persona manipulable habla de lo poco que me conocen y es una falta de respeto. Aquí Juan Pin no ejerció ninguna manipulación porque yo no soy manipulable y tengo mis ideas clarísimas y puedo tener los cuestionamientos que quiera respecto de lo que sea”.

Fito Páez documnal Cuba.jpg Juan Pin Vilar, director de la "La Habana de Fito", contó la censura que sufrió su película de parte del gobierno de Cuba.

“Ya pasaron 64 años, caballeros. Ya está, ya se terminó. Basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Hay que buscar otras formas, una manera más inteligente para que no siga muriendo gente de hambre ni en el mar. A veces los sistemas fracasan y uno queda atrapado en una enredadera. No vale la pena una sola vida humana para que nadie sostenga una idea en favor de su propia vanidad. Ellos piensan que son Cuba pero la burocracia cubana no es Cuba”, sostuvo además Fito.

La censura al documental sobre Páez generó la reacción organizada de más de un centenar de cineastas cubanos que expresaron su desacuerdo con la censura. Integrantes de la Asamblea de Cineastas Cubanos se entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Cultura y miembros del Partido Comunista para expresar su malestar. En un manifiesto publico, cuestionaron a las autoridades culturales por violar “una y otra vez principios éticos”.

Juan Francisco Vilar es un realizador, escritor y productor radicado en La Habana. Dirigió para la televisión cubana más de cien emisiones en distintos géneros y sus obras han llegado a Estados Unidos y España. Fundador de la compañía Xpin Producciones, en 2017 dirigió el documental “Pablo Milanés”, nunca exhibido en Cuba.