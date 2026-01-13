Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés en los hospitales de Rosario

Este lunes comenzó una nueva campaña de inmunización para las personas gestantes. Las dosis son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud

Las guardias de hospitales y sanatorios atienden gran cantidad de consultas por bronquiolitis en el invierno.

La vacunación contra la bronquiolitis a embarazadas permitió reducir las internaciones. Es una sola dosis y se coloca a partir de la semana 32 de gestación.

La bronquiolitis es la primera causa de internaciones en invierno y una de las principales causas de muerte de menores de un año. Sin embargo, la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas logró reducir significativamente las internaciones de bebés y niños en las terapias intensivas pediátricas de los hospitales de la ciudad de Rosario . Este lunes, la provincia inició una nueva campaña de vacunación. La dosis se aplican a partir de la semana 32 de gestación, son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud.

La efectividad de la inmunización a embarazadas ya se evidencia en las estadísticas de atención de bebés y niños por bronquiolitis. La Secretaría de Salud del municipio relevó las internaciones de menores de dos años con esta enfermedad atendidos en los centros de salud municipales entre 2024 y 2025, en base a datos de las notificaciones al sistema nacional de vigilancia y del monitoreo de las hospitalizaciones en las maternidades Martin y Roque Sáenz Peña y en el Hospital de Niños Victor J. Vilela.

De acuerdo al informe, entre 2023 y 2024 disminuyó un 34 % la internación de menores de dos años por esa enfermedad. Y si bien en 2025 el porcentaje de hospitalizaciones de menores de dos años por problemas relacionados con bronquiolitis fue mayor que el año anterior, el porcentaje de menores de seis meses fue menor (un 11 %) al registrado en 2024.

En marzo de 2024, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en incorporar la Vacuna Bivalente de Prefusión F (RSVpreF) contra el virus sincicial respiratorio (VSR) en su calendario nacional de vacunación para embarazadas. La vacunación está indicada en una dosis única a las personas que estén cursando un embarazo entre la semana 32 y la semana 36 y 6 días .

La provincia puso en marcha este lunes la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (que genera la bronquiolitis) con vistas a extenderse hasta el 31 de agosto. Las vacunas son gratuitas, están disponibles en todos los centros de salud y no requieren de orden médica: solo es necesario presentar un certificado que acredite la semana de embarazo.

El objetivo de la campaña es proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal. La intención es lograr una mayor cobertura en la población objeto para la época de mayor circulación del virus, la cual comienza entre marzo y abril.

Para la subsecretaria de Políticas Sanitarias del municipio, Stella Binelli, la vacunación de las madres demuestra ser efectiva para que la inmunidad pase al bebé por nacer y lo proteja no solo al momento del nacimiento, que es el más crítico, sino en los siguientes seis meses. "El virus sincicial respiratorio tiene una alta mortalidad en los menores de seis meses y realmente hay un antes y un después de la vacunación", destaca la médica pediatra.

La implementación de la vacuna de las personas gestantes "ha tenido un alto impacto ya que ha disminuido el número de internaciones con alta gravedad, los casos más críticos, disminuyendo las complicaciones serias", afirma Binelli.

Menos internación de bebés

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses fríos, sobre todo entre los menores de dos años. Afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Cada temporada otoño-invierno, esta enfermedad colapsa las guardias de atención pediátrica y, en los casos más graves, también las salas de internación.

En 2024, los hospitales municipales internaron a 133 niños menores de dos años con cuadros de bronquiolitis severos, lo que representó el 4,51 % de los casos atendidos en las salas de las maternidades Martin, Sáenz Peña y el hospital Vilela.

El año pasado, el número fue mayor. Hubo 157 hospitalizaciones por bronquiolitis, representando el 6,37 de las internaciones de los tres efectores. Sin embargo, el 51 % fueron menores de seis meses; siendo un porcentaje inferior al registrado en 2024 (62 %).

Binelli subraya que el año pasado, entre enero y agosto, se vacunó a 5.317 personas gestantes, que represento el 82 % de la población. "Se hizo una búsqueda activa de las embarazadas, desde el área de epidemiología se trabajo fuerte explicando la importancia de la vacuna para proteger a los bebés", señala.

Esta posibilidad de diálogo, y de aclarar dudas sobre la vacuna, posibilitó ampliar la cobertura. "Es una responsabilidad de los profesionales de la salud, más aun cuando estamos viendo que emergen enfermedades abolidas como el sarampión o la tos convulsa, una cosa que no debería ocurrir cuando tenemos las vacunas", apunta, y remarca que recibir las vacunas "es un derecho de los niños y una responsabilidad de los adultos".

Reducción de hospitalizaciones

Los resultados observados en Rosario sobre la efectividad de la inmunización de embarazadas se relacionan con un estudio de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) publicado en diciembre pasado. Investigadores del Centro Infantil de Medicina Traslacional (Cimet) analizaron las estadísticas de atención en cuatro hospitales de alta complejidad del Área Metropolitana de Buenos Aires y rastrearon más de siete años de datos de hospitalizaciones y admisiones en terapia intensiva pediátrica para confirmar el impacto de la inmunización materna.

Lo que encontraron, de acuerdo al estudio publicado en The Lancet Regional Health Americas, un prestigioso medio de comunicación de ciencia, señala que la vacunación de las embarazadas redujo los casos graves de bronquiolitis en bebés.

Los investigadores analizaron 3.373 casos de hospitalizaciones por bronquiolitis por VSR desde enero del 2018 hasta diciembre del 2024. Los resultados fueron categóricos: se constató un 33 % de reducción de hospitalizaciones en menores de seis meses, en comparación a los años previos a la implementación de la estrategia.

También se verificó la reducción de ingresos de lactantes a terapia intensiva y los niños cuyas madres habían recibido la vacuna presentaron evoluciones clínicas más favorables, incluso cuando requirieron hospitalización.