Ever Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

El mediocampista acordó su llegada al Halcón y será dirigido por Mariano Soso, por lo que visitará el Coloso dentro de unas semanas

Ever Banega dejó Newell's al finalizar su contrato y se marchó sin pena ni gloria del parque Independencia , apuntado por los hinchas como uno de los responsables de la crisis futbolística que atravesó el equipo durante la última temporada, asegurando la permanencia por apenas un puñado de puntos. Ya como jugador libre, el mediocampista definió su futuro .

Luego de algunas semanas de especulaciones, Banega firmó su contrato como nuevo jugador de Defensa y Justicia , por lo que volverá a trabajar bajo las órdenes de Mariano Soso, a quien tuvo como entrenador en la Lepra entre finales de 2024 y comienzos de 2025.

El mediocampista con pasado en la selección argentina tomó la decisión de seguir jugando, a pesar de las versiones que aseguraban que analizó la posibilidad de retirarse, y buscará recuperar su mejor forma con el Halcón, que este año afrontará únicamente las competencias locales.

Si bien los caminos de Banega y Newell's se separaron formalmente luego del 31 de diciembre de 2025 , varias semanas antes se sabía que el futbolista tomaría un nuevo rumbo, lejos del parque Independencia, sin importar quiénes sean los nuevos entrenadores de la Lepra (la decisión no fue tomada por la dupla Orsi-Gómez).

La tensión y las serias críticas contra el mediocampista impulsaron que tanto desde el entorno del jugador como desde la nueva dirigencia encabezada por Ignacio Boero no busquen renovar el contrato de quien fue capitán rojinegro durante las últimas dos temporadas.

Banega tendrá su regreso al Coloso rápidamente, debido a que Defensa y Justicia visitará a Newell's el próximo viernes 6 de febrero desde las 22.15, menos de un mes después de su llegada al conjunto de Florencio Varela. El Halcón comparte grupo con la Lepra y será uno de sus rivales de este 2026.