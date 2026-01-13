La Capital | Ovación | Banega

Ever Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

El mediocampista acordó su llegada al Halcón y será dirigido por Mariano Soso, por lo que visitará el Coloso dentro de unas semanas

13 de enero 2026 · 10:57hs
Tras su salida de Newells

Tras su salida de Newell's, Ever Banega firmó su contrato con Defensa y Justicia.

Ever Banega dejó Newell's al finalizar su contrato y se marchó sin pena ni gloria del parque Independencia, apuntado por los hinchas como uno de los responsables de la crisis futbolística que atravesó el equipo durante la última temporada, asegurando la permanencia por apenas un puñado de puntos. Ya como jugador libre, el mediocampista definió su futuro.

Luego de algunas semanas de especulaciones, Banega firmó su contrato como nuevo jugador de Defensa y Justicia, por lo que volverá a trabajar bajo las órdenes de Mariano Soso, a quien tuvo como entrenador en la Lepra entre finales de 2024 y comienzos de 2025.

El mediocampista con pasado en la selección argentina tomó la decisión de seguir jugando, a pesar de las versiones que aseguraban que analizó la posibilidad de retirarse, y buscará recuperar su mejor forma con el Halcón, que este año afrontará únicamente las competencias locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubDefensayJus/status/2011051596814139806?s=20&partner=&hide_thread=false

Banega regresará rápido al Coloso

Si bien los caminos de Banega y Newell's se separaron formalmente luego del 31 de diciembre de 2025, varias semanas antes se sabía que el futbolista tomaría un nuevo rumbo, lejos del parque Independencia, sin importar quiénes sean los nuevos entrenadores de la Lepra (la decisión no fue tomada por la dupla Orsi-Gómez).

>> Leer más: Newell's busca un lateral izquierdo y la mira está puesta en Gabriel Risso Patrón

La tensión y las serias críticas contra el mediocampista impulsaron que tanto desde el entorno del jugador como desde la nueva dirigencia encabezada por Ignacio Boero no busquen renovar el contrato de quien fue capitán rojinegro durante las últimas dos temporadas.

Banega tendrá su regreso al Coloso rápidamente, debido a que Defensa y Justicia visitará a Newell's el próximo viernes 6 de febrero desde las 22.15, menos de un mes después de su llegada al conjunto de Florencio Varela. El Halcón comparte grupo con la Lepra y será uno de sus rivales de este 2026.

Noticias relacionadas
Chiqui Tapia aseguró el cariño de la gente a donde vaya es igual

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Nery Domínguez puso el gancho en el contrato con Central Córdoba.

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Y cuando sale la luna, apareció el bravo Cóccaro. El uruguayo firmó contrato y entrenó con sus nuevos compañeros.

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newell's

Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Alpine anunció la salida del antecesor de Franco Colapinto rumbo a la temporada 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Lo último

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Ovación
Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newells en el Coloso

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Policiales
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad
Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades
Policiales

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina
Economía

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares
Información General

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Información General

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión
Información General

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Christian Petersen tras su internación: Sin voz, pero mejorando
Información General

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas