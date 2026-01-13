Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

La llegada del volante surgido de Central le aportará una dosis importante de jerarquía al equipo. "Nos viene bárbaro", dijo Daniel Teglia, uno de los integrantes de la dupla técnica

Si de novedades se trata o de romper el mercado veraniego, ahí apareció nada menos que Central Córdoba . Y la sorpresa de la entidad de Tablada fue de alta importancia, ya que sumó a su plantel nada menos que a Nery Domínguez, el exjugador de Central y de último paso en San Lorenzo, que dejó la máxima categoría para calzarse la camiseta Charrúa y bajar de división apostando a la cuestión familiar. Una determinación que sorprendió en el mundo del fútbol, pero que sin dudas elevará la cuota de jerarquía del equipo conducido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, quienes irán en busca del protagonismo en la durísima Primera C. "Es un desafío importante para mi carrera", declaró el futbolista que no llega por lo económico sino principalmente por su idea de radicarse en la ciudad.

El jugador nacido en Cañada de Gómez hace 35 años surgió de Central y fue campeón con los dos clubes de Avellaneda: en 2017 ganó la Copa Sudamericana con Independiente y luego cambió de equipo para consagrarse con Racing en la Liga Argentina y el Trofeo de Campeones 2019. Además, vistió las camisetas de Lanús, Querétaro (México) y Universidad de Chile. Y su último club fue otro grande, San Lorenzo, pero acosado por los problemas económicos. "Llego con las mejores expectativas y con la ilusión de conseguir cosas importantes" , expresó.

Domínguez tomó la decisión de aceptar la propuesta de Central Córdoba, club con el que firmó un vínculo en las últimas horas por una temporada. "Es un club importante de la ciudad, con mucha historia. Estoy feliz de estar acá", dijo el volante en sus primeras declaraciones convertido en Charrúa.

"Es un desafío importante para mi carrera, para mi vida. Ojalá pueda ayudar a conseguir el objetivo que todos buscan", declaró Domínguez, ilusionado con esta determinación que tomó de jugar en una categoría menor, pero con una enorme exigencia en la competencia, y -a la vez- desechando la opción de renovar el vínculo con la entidad de Boedo.

"Nos viene bárbaro", dijo Daniel Teglia

"A Nery le gusta cómo jugamos y cómo está el equipo. Nos viene bárbaro", declaró uno de los integrantes de la dupla técnica Charrúa, Daniel Teglia, en diálogo con Ovación tras la práctica matutina de este martes.

Si bien Domínguez puede jugar tanto de volante como zaguero, la idea principal del cuerpo técnico es tenerlo "como el cinco del equipo, que sea el encargado de generar el juego y distribuir. Es un jugador con mucha presencia y, además, con buen juego aéreo".

Un detalle de suma valía es que "está en plena actividad. Viene de jugar en San Lorenzo y tiene un tiempo importante por delante dentro del fútbol", sostuvo Teglia, quien está contento con este arribo por la jerarquía que le impone al equipo y, además, para cubrir las bajas que tuvo el plantel.

Un detalle a tener en cuenta de cara al inicio del torneo es que Domínguez fue expulsado en el encuentro que San Lorenzo disputó ante Central Córdoba (Santiago del Estero), en la derrota en los octavos de final del Clausura disputado hace casi un mes. En ese juego el volante pisó a un rival y vio la roja cuando el partido se terminaba. Ahora la dirigencia Charrúa deberá moverse con el fin de poder contar con el jugador lo antes posible.

De la primera a la Primera C

Dentro del análisis de Domínguez seguramente estuvo la necesidad de tener participación y sentirse importante dentro de un equipo ya que en el Azulgrana jugó en 31 partidos, donde en dos de ellos fue titular y en los 29 restantes ingresó desde el banco de los suplentes. Sumó un total de 390 minutos en las distintas competencias que disputó San Lorenzo.

El surgido en las inferiores de Central no sólo puede jugar de volante central -donde será utilizado-, sino también como zaguero y eso le da una amplitud de opciones a la dupla técnica. Además, con su nombre y a otros con los que ya cuenta Central Córdoba -Paulo Killer, por ejemplo, quien extendió su vínculo-, el equipo tendrá un peso importante dentro de la férrea categoría.

Teglia sabe a la perfección lo que puede brindar el volante ya que lo conoció en Central cuando el DT Charrúa era coordinador de las divisiones inferiores y Nery hacía su presentación oficial en la primera Canalla. Pasaron muchos años de aquella etapa y ahora el cañadense tomó una decisión sorpresiva generando un verdadero bombazo en la categoría y en Tablada en particular.

Domínguez se suma a la lista de refuerzos que llegaron como el arquero Matías Giroldi (de último paso por Ituzaingó) y a los volante Marcos Córdoba (Argentino de Las Parejas) y Facundo Galli (Atlético Elortondo).