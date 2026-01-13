La Capital | Ovación | Nery Domínguez

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

La llegada del volante surgido de Central le aportará una dosis importante de jerarquía al equipo. "Nos viene bárbaro", dijo Daniel Teglia, uno de los integrantes de la dupla técnica

Luis Castro

Por Luis Castro

13 de enero 2026 · 11:26hs
Nery Domínguez puso el gancho en el contrato con Central Córdoba.

Nery Domínguez puso el gancho en el contrato con Central Córdoba.
Daniel Teglia

Daniel Teglia, uno de los integrantes del cuerpo técnico del Charrúa.
Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Si de novedades se trata o de romper el mercado veraniego, ahí apareció nada menos que Central Córdoba. Y la sorpresa de la entidad de Tablada fue de alta importancia, ya que sumó a su plantel nada menos que a Nery Domínguez, el exjugador de Central y de último paso en San Lorenzo, que dejó la máxima categoría para calzarse la camiseta Charrúa y bajar de división apostando a la cuestión familiar. Una determinación que sorprendió en el mundo del fútbol, pero que sin dudas elevará la cuota de jerarquía del equipo conducido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, quienes irán en busca del protagonismo en la durísima Primera C. "Es un desafío importante para mi carrera", declaró el futbolista que no llega por lo económico sino principalmente por su idea de radicarse en la ciudad.

El jugador nacido en Cañada de Gómez hace 35 años surgió de Central y fue campeón con los dos clubes de Avellaneda: en 2017 ganó la Copa Sudamericana con Independiente y luego cambió de equipo para consagrarse con Racing en la Liga Argentina y el Trofeo de Campeones 2019. Además, vistió las camisetas de Lanús, Querétaro (México) y Universidad de Chile. Y su último club fue otro grande, San Lorenzo, pero acosado por los problemas económicos. "Llego con las mejores expectativas y con la ilusión de conseguir cosas importantes", expresó.

Domínguez tomó la decisión de aceptar la propuesta de Central Córdoba, club con el que firmó un vínculo en las últimas horas por una temporada. "Es un club importante de la ciudad, con mucha historia. Estoy feliz de estar acá", dijo el volante en sus primeras declaraciones convertido en Charrúa.

>> Leer más: Bombazo en el Charrúa: llega un volante que se formó en Central, fue campeón con Racing y jugó Libertadores

"Es un desafío importante para mi carrera, para mi vida. Ojalá pueda ayudar a conseguir el objetivo que todos buscan", declaró Domínguez, ilusionado con esta determinación que tomó de jugar en una categoría menor, pero con una enorme exigencia en la competencia, y -a la vez- desechando la opción de renovar el vínculo con la entidad de Boedo.

"Nos viene bárbaro", dijo Daniel Teglia

"A Nery le gusta cómo jugamos y cómo está el equipo. Nos viene bárbaro", declaró uno de los integrantes de la dupla técnica Charrúa, Daniel Teglia, en diálogo con Ovación tras la práctica matutina de este martes.

image (9)

Si bien Domínguez puede jugar tanto de volante como zaguero, la idea principal del cuerpo técnico es tenerlo "como el cinco del equipo, que sea el encargado de generar el juego y distribuir. Es un jugador con mucha presencia y, además, con buen juego aéreo".

Un detalle de suma valía es que "está en plena actividad. Viene de jugar en San Lorenzo y tiene un tiempo importante por delante dentro del fútbol", sostuvo Teglia, quien está contento con este arribo por la jerarquía que le impone al equipo y, además, para cubrir las bajas que tuvo el plantel.

Embed

Un detalle a tener en cuenta de cara al inicio del torneo es que Domínguez fue expulsado en el encuentro que San Lorenzo disputó ante Central Córdoba (Santiago del Estero), en la derrota en los octavos de final del Clausura disputado hace casi un mes. En ese juego el volante pisó a un rival y vio la roja cuando el partido se terminaba. Ahora la dirigencia Charrúa deberá moverse con el fin de poder contar con el jugador lo antes posible.

De la primera a la Primera C

Dentro del análisis de Domínguez seguramente estuvo la necesidad de tener participación y sentirse importante dentro de un equipo ya que en el Azulgrana jugó en 31 partidos, donde en dos de ellos fue titular y en los 29 restantes ingresó desde el banco de los suplentes. Sumó un total de 390 minutos en las distintas competencias que disputó San Lorenzo.

El surgido en las inferiores de Central no sólo puede jugar de volante central -donde será utilizado-, sino también como zaguero y eso le da una amplitud de opciones a la dupla técnica. Además, con su nombre y a otros con los que ya cuenta Central Córdoba -Paulo Killer, por ejemplo, quien extendió su vínculo-, el equipo tendrá un peso importante dentro de la férrea categoría.

Teglia sabe a la perfección lo que puede brindar el volante ya que lo conoció en Central cuando el DT Charrúa era coordinador de las divisiones inferiores y Nery hacía su presentación oficial en la primera Canalla. Pasaron muchos años de aquella etapa y ahora el cañadense tomó una decisión sorpresiva generando un verdadero bombazo en la categoría y en Tablada en particular.

>>Leer más: El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Domínguez se suma a la lista de refuerzos que llegaron como el arquero Matías Giroldi (de último paso por Ituzaingó) y a los volante Marcos Córdoba (Argentino de Las Parejas) y Facundo Galli (Atlético Elortondo).

Noticias relacionadas
Chiqui Tapia aseguró el cariño de la gente a donde vaya es igual

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Tras su salida de Newells, Ever Banega firmó su contrato con Defensa y Justicia.

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Y cuando sale la luna, apareció el bravo Cóccaro. El uruguayo firmó contrato y entrenó con sus nuevos compañeros.

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newell's

Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Alpine anunció la salida del antecesor de Franco Colapinto rumbo a la temporada 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Lo último

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Ovación
Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newells en el Coloso

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Policiales
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad
Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades
Policiales

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina
Economía

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares
Información General

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Información General

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión
Información General

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Christian Petersen tras su internación: Sin voz, pero mejorando
Información General

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas