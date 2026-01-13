La Capital | Ovación | Chiqui Tapia

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

El titular de la entidad madre del fútbol local se encuentra en el ojo de la polémica tras ser investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos

13 de enero 2026 · 11:59hs
Chiqui Tapia aseguró el cariño de la gente a donde vaya es igual

Chiqui Tapia aseguró el cariño de la gente "a donde vaya es igual"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vivió un cierre de año turbulento, que incluyó diversas denuncias en la Justicia por supuestas irregularidades. En este contexto, Claudio "Chiqui" Tapia habló por primera vez sobre la investigación judicial en proceso y se refirió al trato recibido por los argentinos en la vía pública.

En una entrevista desde Mar del Plata para La Nación, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino fue consultado a las acusaciones judiciales por desvíos de fondos de la administración hacia empresas asociadas a su nombre y allegados: "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada".

En este sentido, Tapia comparó la trascendencia mediática de la percepción en la calle: "Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente". Además, minimizó la repercusión de las causas judiciales: "Con lo otro (las denuncias y acusaciones) no pasa nada".

“Lo único que me preocupaba siempre era la familia pero los pibes ya están grandes, ya saben cómo tratar todo esto", expresó respecto al impacto de las noticias difundidas en su contra.

Chiqui Tapia habló sobre el cariño de la gente

Durante sus vacaciones en el balneario 12 de Punta Mogotes, se refirió a su vínculo con los argentinos: "A donde voy es igual". En este sentido, expresó que "le duelen las rodillas de tanto pararse y sentarse para sacarse fotos", demostrando una cercanía con la gente.

Además, comentó que "su buena relación con el público fue en aumento luego de los numerosos títulos de la selección argentina". Durante la entrevista, el presidente de la AFA fue solicitado por varias personas que encontraban en la zona, le pedían firmas y el sueño de ir "por la cuarta Copa del Mundo". "Esta es la verdad", respecto al afecto recibido en medio de las sospechas por corrupción de la AFA, donde su nombre figura entre los apuntados junto a Pablo Toviggino y Javier Faroni.

A fines del año pasado, el "Chiqui" fue imputado en una causa impulsada por el fiscal Claudio Roberto Navas Rial, por la presunta retención indebida de tributos por $ 19.000 millones.

Sumado a ello, el ente que preside fue acusado por el Hospital Penna de Bahía Blanca de tener una deuda de $ 100 millones, que fueron recaudados en un partido solidario por las inundaciones en Bahía Blanca durante marzo de 2025 y no fueron pagados. Sin embargo, la AFA negó haberse quedado con los fondos.

