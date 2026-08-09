El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la semana arranca con una jornada fresca y con baja humedad, con viento soplando desde el este 9 de agosto 2026 · 20:10hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El frío en Rosario se hará sentir en las primeras horas del día.

De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Rosario transitará este lunes 10 de agosto una jornada con características invernales bien marcadas, ideales para abrigarse al salir de casa. El pronóstico indica que el arranque de la semana presentará marcas térmicas muy bajas.

Para las primeras horas del día se espera una temperatura mínima que descenderá hasta los 4°, mientras que con el correr de las horas el termómetro avanzará de manera paulatina. Durante la tarde, el registro máximo alcanzará los 13°.

Cuándo vuelve la lluvia a Rosario En cuanto al estado del cielo, el reporte oficial anticipa condiciones con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen nulas durante todo el lunes. En lo que respecta al régimen de vientos, estos soplarán desde el sector este.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias a Rosario podrían regresar recién el miércoles por la tarde/noche, aunque la probabilidad solo es del 40%.