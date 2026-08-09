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Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Los padres lograron salir del agua e intentaron rescatar a su hija, pero no pudieron liberarla del cinturón de seguridad.

9 de agosto 2026 · 18:03hs
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Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Una nena de tres años murió este sábado en San Carlos de Bariloche después de que el auto en el que viajaba junto a sus padres despistara en una zona cubierta de hielo y cayera por un barranco al lago Nahuel Huapi. La pareja consiguió escapar del vehículo y trató de sacar a su hija, pero no pudo liberarla del cinturón de seguridad.

El accidente ocurrió esta tarde a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo, en inmediaciones del barrio Villa Don Orione. Los primeros datos de la investigación indicaron que la familia sería oriunda de Bariloche.

El vehículo circulaba por la avenida cuando perdió estabilidad sobre el asfalto congelado. Después de salirse de la calzada, recorrió un sector de tierra y cayó por un barranco de más de 20 metros hasta quedar sumergido en las aguas del Nahuel Huapi.

Los padres pudieron salir del auto y, pese a las bajas temperaturas, permanecieron varios minutos en el agua mientras intentaban rescatar a la nena. Sin embargo, no consiguieron desprenderla del sistema de seguridad que la mantenía dentro del vehículo.

Sus gritos pidiendo ayuda fueron escuchados por vecinos de la zona, que dieron aviso a los servicios de emergencia. En pocos minutos desplegaron un importante operativo del que participaron policías, Prefectura Naval, bomberos, personal de Protección Civil y equipos médicos.

Los adultos fueron asistidos y trasladados en ambulancia al Hospital Zonal Ramón Carrillo. Presentaban golpes y un principio de hipotermia como consecuencia del tiempo que estuvieron dentro del agua. Además de realizarles distintos estudios, los profesionales les brindaron asistencia psicológica tras la muerte de su hija.

Mientras tanto, dos buzos de Prefectura descendieron hasta el lugar donde había quedado el auto. Las características del sector y la temperatura del agua dificultaron las tareas. También trabajaron bomberos, policías y agentes de Protección Civil.

Cerca de las 16, los rescatistas lograron retirar el cuerpo de la nena del interior del vehículo y llevarlo hasta la zona del Camping Cirse.

En el lugar trabajaron los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, que quedaron a cargo de establecer las circunstancias exactas del accidente. Las primeras averiguaciones se concentran en las condiciones de la calzada y en la presencia de hielo en el tramo de la avenida Bustillo por el que circulaba la familia antes del despiste.

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