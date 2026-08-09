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La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

El incumplimiento en el crédito no bancario duplica a la del sistema financiero, advierte un informe de la Universidad Austral. La situación en Santa Fe

9 de agosto 2026 · 17:39hs
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Los préstamos personales encabezan la mora

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los préstamos personales encabezan la mora, con una tasa que subió del 3,5 al 13,3%.

La mora de los créditos otorgados a personas físicas continúa profundizando su tendencia alcista. En junio alcanzó el 17,5 % del monto total financiado, lo que implica que casi uno de cada seis pesos prestados se encuentra en situación irregular. El dato surge del último Monitor mensual de crédito a las familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora Eco Go, y marca el vigésimo incremento mensual consecutivo de este indicador.

El deterioro es particularmente significativo si se observa la evolución de los últimos 18 meses. En diciembre de 2024, la mora representaba apenas el 3,6 % del crédito total otorgado. Un año después, en diciembre de 2025, había escalado al 12,6 %, y en junio de este año alcanzó el 17,5 %. En ese período, el nivel de incumplimiento prácticamente se multiplicó por cinco.

"La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados", resumió Martín Masci, profesor e investigador de la Universidad Austral y uno de los autores del estudio.

>> Leer más: Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Durante junio, la mora avanzó otros 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y quedó 10,5 puntos por encima del nivel registrado en el mismo mes del año pasado. El deterioro también se refleja en la cantidad de personas afectadas: el 26,1 % de los deudores presenta algún tipo de atraso en sus obligaciones financieras, una proporción que aumentó 8,8 puntos porcentuales en apenas un año, resalta el trabajo elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Masci, sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central, el Indec y la Cepal.

Paradójicamente, este deterioro en la calidad de la cartera ocurre en un contexto en el que el crédito continúa expandiéndose. Sobre el universo comparable de entidades, el financiamiento a personas físicas creció un 0,1% en términos reales respecto de mayo y un 9,1 % interanual. En total, el stock de préstamos alcanzó los $97,1 billones, de los cuales $83,4 billones corresponden al sistema financiero y $13,7 billones a proveedores no financieros de crédito. Además, las 24 jurisdicciones del país registraron aumentos reales del crédito frente a junio de 2025, con incrementos que oscilaron entre el 1,8 % y el 13,1 %.

El crédito no bancario, el más comprometido

El informe identifica un claro foco de preocupación en los proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluyen emisoras de tarjetas no bancarias, financieras y plataformas de crédito, particularmente las fintech. Aunque este segmento representa apenas el 14,1% del financiamiento total a personas físicas, concentra un nivel de mora muy superior al del sistema financiero tradicional. La irregularidad alcanza allí el 31%, más del doble del 15,2% registrado por los bancos y entidades financieras.

La diferencia evidencia que el mayor deterioro se concentra en los sectores que recurren a fuentes de financiamiento alternativas, generalmente utilizadas por hogares con menor acceso al crédito bancario o con perfiles de mayor riesgo.

El relevamiento también muestra una marcada heterogeneidad territorial. La Rioja encabeza el ranking nacional de mora por monto, con un 24,5% del crédito en situación irregular. Le siguen San Luis (22,6%), Santa Cruz (22,2%), Catamarca (21,8%) y San Juan (21%). En todas esas jurisdicciones, más de uno de cada cinco pesos prestados presenta incumplimientos de pago.

En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con una mora del 9,1%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,9%) y Entre Ríos (13,4%), los tres distritos con los menores niveles de irregularidad del país.

Si el análisis se centra en el nivel de endeudamiento de las familias —medido como el peso del crédito sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada provincia—, el panorama cambia. Tucumán, Catamarca y Formosa son las jurisdicciones donde el crédito tiene mayor incidencia relativa sobre la actividad económica provincial.

El caso de Santa Fe

En Santa Fe, el stock de crédito a personas físicas alcanzó los $7,3 billones en junio, con un crecimiento real del 10,3% interanual y del 0,4% respecto del mes anterior. El financiamiento representa el 7,9% del Producto Bruto Geográfico provincial, mientras que existen 425 deudores cada mil habitantes, con una deuda promedio de $4,6 millones.

La mora en Santa Fe se ubicó en 14,2%, por debajo del promedio nacional del 17,5%, aunque igualmente mostró un incremento de 8,5 puntos porcentuales frente a junio del año pasado. En tanto, el 22,7% de los deudores santafesinos registra algún incumplimiento, una proporción que aumentó 7,3 puntos en los últimos doce meses.

Al desagregar por tipo de entidad, el informe muestra que en Santa Fe la mora alcanza el 11,7% en el sistema financiero, mientras que trepa al 30,2% entre los proveedores no financieros, una diferencia que vuelve a poner de manifiesto el mayor riesgo asociado a este segmento del mercado crediticio.

>> Leer más: Cuatro de cada diez santafesinos financian sus gastos con préstamos o tarjetas de crédito

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que el crecimiento del crédito y el aumento de la mora avanzan de manera simultánea. Mientras las entidades financieras continúan expandiendo el financiamiento en términos reales, la capacidad de pago de una porción creciente de los hogares se deteriora.

El informe aclara que el monitor se elabora a partir de la Central de Deudores del Banco Central y releva exclusivamente a personas físicas con saldo positivo informado, incluyendo monotributistas y autónomos que operan con su CUIT personal. La medición no analiza grupos familiares sino individuos y considera en situación de mora a quienes presentan créditos clasificados en las categorías 3, 4, 5 y 11 del BCRA.

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