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El reto viral de Spiderman para hacer ejercicio que une a fanáticos y crossfiteros

El entrenamiento que Tom Holland realizó para sus películas de El Hombre Araña se puso de moda en gimnasios. Cómo hacerlo en casa

7 de agosto 2026 · 14:35hs
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La rutina con la que Tom Holland entrenó para ser Spiderman se volvió viral

La rutina con la que Tom Holland entrenó para ser Spiderman se volvió viral

Entre las distintas rutinas de ejercicio que recorren las redes sociales, recientemente llegó una que se volvió tendencia. Es que se conoció la serie de ejercicios de crossfit que Tom Holland mantuvo durante meses para su papel de Spiderman y muchos ya empezaron a ponerlo en práctica. ¿Lo mejor de la rutina? Es corta, básica y no se necesita ningún elemento.

La preparación física de Holland para “Spider-Man: Un nuevo día” ha despertado la curiosidad de cientos de fanáticos. Lo cierto es que los entrenamientos del actor no estaban orientados únicamente al desarrollo de masa muscular, sino que también tenían como objetivo mejorar la movilidad y su rendimiento físico en general.

Tal como publicó Men’s Journal, Holland combinó ejercicios con peso corporal, entrenamiento funcional, circuitos de alta intensidad y gimnasia. Pero fue uno de los métodos de entrenamiento que se volvió especialmente viral en el mundo del crossfit. Para seguirla, no hace falta demasiado tiempo ni elementos específicos, por lo que lo convierte en un entrenamiento adaptable a todo tipo de rutinas.

>>Leer más: Messi protagoniza un adelanto de "Spider-Man" junto a Tom Holland

La rutina de crossfit de Tom Holland que se convirtió en un reto

Uno de los métodos que Holland mantuvo durante meses es la rutina Cindy, un conocido entrenamiento basado en el sistema AMRAP (As Many Rounds As Possible, es decir, tantas rondas como sea posible). El objetivo de la rutina consiste en completar la mayor cantidad posible de rondas dentro de un tiempo determinado.

La sesión dura 20 minutos y consta de tres ejercicios únicamente. Todos ellos son realizados con el mismo peso del cuerpo y no se necesitan elementos extra. Según se conoció, el objetivo del actor era completar al menos 20 rondas durante el tiempo establecido, pero su record lo marcó en las 27.

La ronda está compuesta así:

  • 5 dominadas
  • 10 lagartijas
  • 15 sentadillas

Si bien este entrenamiento carga con la presión del tiempo, es importante prestar atención a la ejecución correcta de cada uno de los ejercicios para no lastimarse y entrenar al máximo. Una vez dominada la técnica, se pueden establecer objetivos en materia de velocidad o repeticiones.

Un reto que se volvió viral

Más allá de la influencia de Tom Holland como uno de los actores del momento, lo cierto es que el ejercicio ha comenzado a circular entre deportistas por su practicidad y sencillez. Se puede realizar en cualquier gimnasio, plaza o hasta en el propio hogar.

Además, cada persona lo puede adaptar a sus tiempos y a su ritmo, personalizándolo de manera tal que pueda cumplir todas las expectativas y necesidades.

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