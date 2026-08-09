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Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El gremio de profesores abrió una consulta que permanecerá habilitada hasta este lunes a las 9. Entre las opciones figuran un paro de 48 horas, una semana completa de protesta y una huelga por tiempo indeterminado.

9 de agosto 2026 · 16:56hs
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Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) comenzaron a votar cómo continuará el plan de lucha del sector, en medio del conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La consulta permanecerá abierta hasta este lunes 10 de agosto a las 9. El resultado será llevado ese mismo día al Plenario de Secretarios Generales de Conadu, donde se discutirán las medidas a seguir a nivel nacional.

Entre las alternativas que pueden elegir los docentes aparece la realización de un paro de 48 horas durante agosto. Otra opción propone una semana completa de medida de fuerza dentro del mismo mes.

La consulta incorpora además una posibilidad de mayor alcance: si el gobierno nacional continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes podrán respaldar una “quita del crédito laboral” por tiempo indeterminado, con seguimiento y revisión semanal de la medida.

Qué significa la “quita del crédito laboral”

La Coad explicó en su comunicación el alcance de esta modalidad de protesta. “Los docentes cobramos nuestro salario a mes vencido: percibimos la remuneración que nos corresponde una vez realizado el trabajo por el cual se nos paga. Esto quiere decir que cuando realizamos nuestro trabajo estamos otorgando a nuestro empleador un crédito laboral”, señaló el gremio.

Según explicó la organización, ese crédito se sostiene dentro de un determinado contrato y bajo normas que deben ser cumplidas por el empleador.

“Dicho crédito laboral que los docentes otorgamos es en virtud de un determinado contrato y determinadas normas que, de no cumplirse por parte del empleador, nos da a los docentes el derecho de hacer una quita de ese crédito: es decir, no concurrir al lugar de trabajo y no realizar las tareas laborales, en caso que el empleador incumpla determinadas normas dentro del contrato de trabajo”, detalló.

La coordinación con otros gremios universitarios

La votación también consulta a los trabajadores docentes sobre la modalidad de coordinación de las medidas.

Una de las preguntas apunta a definir si las acciones deben realizarse junto con las asociaciones de base de todo el país que decidan avanzar con protestas similares o solamente en caso de que Conadu establezca una medida de fuerza a nivel nacional.

El resultado de la consulta de COAD llegará este lunes al plenario de secretarios generales de la federación.

El reclamo de COAD al gobierno nacional

Desde el gremio universitario volvieron a cuestionar al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“El Gobierno de Milei lleva 288 días violando la ley de financiamiento universitario. Esto implica que el Gobierno nos adeuda no solo un aumento que equipare el poder adquisitivo de nuestros sueldos al nivel que tenían en noviembre de 2023, sino que también nos debe a cada compañero una gran cantidad de masa salarial desde octubre de 2025, momento en que se aprobó la Ley, hasta el día de hoy”, sostuvo COAD en su comunicado.

La votación se cerrará este lunes a las 9 y su resultado definirá la posición que los docentes de la UNR llevarán horas después al plenario nacional de Conadu.

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