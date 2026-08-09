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En la zona sur: Una motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

El siniestro ocurrió anoche en Oroño y Amenábar. La mujer fue trasladada al Hospital Provincial con una posible fractura en una pierna. Un testigo aseguró que el conductor del automóvil se retiró del lugar

9 de agosto 2026 · 09:53hs
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En la zona sur: Una motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Una motociclista resultó lesionada tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil que, según un testigo, escapó del lugar. El hecho ocurrió anoche en la esquina de bulevar Oroño y Amenábar, en la zona sur de la ciudad.

El siniestro se produjo alrededor de las 23.05 del sábado. Personal policial que patrullaba la zona fue comisionado por la central 911 tras recibir un aviso sobre una colisión entre un auto y una motocicleta.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer tendida sobre la calzada. La víctima se desplazaba en una moto Keller de 110 centímetros cúbicos.

Una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) arribó minutos después y asistió a la mujer que presentaba una posible fractura en el miembro inferior izquierdo, por lo que fue trasladada al Hospital Provincial para recibir atención médica.

En el lugar, los agentes a cargo del operativo entrevistaron a un hombre de 38 años que presenció el siniestro. Según su relato, la motocicleta había colisionado con un automóvil de color bordó y, después del impacto, el conductor del vehículo se retiró por calle Amenábar.

Personal de Accidentología intervino posteriormente para realizar las pericias y tomar registros fotográficos de la escena. Por razones de jurisdicción, las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª, donde quedó a cargo la investigación del hecho.

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