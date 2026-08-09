Encontraron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido

Oscar Vega, de 68 años, fue hallado en el asiento del acompañante de su Chevrolet Prisma estacionado en Pasaje Espora al 1300, a escasos metros del comercio donde lo habían visto por última vez

El ingeniero Oscar Vega era buscado desde el jueves 6 de agosto. Su familia sospechaba que le habían robado su documentación.

El ingeniero Oscar Vega , quien era buscado de manera desesperada por su familia desde que el jueves pasado salió en auto de un negocio de Presidente Roca al 1400, fue hallado este sábado, desvanecido dentro del vehículo, a pocas metros del lugar donde había sido visto por última vez.

El hombre de 68 años radicado en el barrio La Florida fue intensamente buscado desde que le perdieron. Su familia pedía la colaboración de la comunidad para dar con él tras buscarlo en hospitales, comisarías e incluso a la morgue judicial sin obtener ninguna información sobre su paradero.

Fuentes del área de Seguridad provincial confirmaron a La Capital que a la 1.45 del sábado fue hallado dentro de su auto, un Chevrolet Prisma blanco, que estaba estacionado en Espora al 1300. El pasaje que corre paralelo a Presidente Roca entre 3 de Febrero y 9 de Julio.

A ese lugar acudieron efectivos de la Brigada Motorizada al recibir el reporte de que dentro del auto había un hombre desvanecido. Los policías lo encontraron sentado en la butaca del acompañante. Lo interrogaron, pero no respondía preguntas. De modo que solicitaron la asistencia de una ambulancia del Sies. Ante la sospecha —no confirmada— de que podría haber sufrido un accidente cerebrovascular Vega fue trasladado a un sanatorio particular de la ciudad. No se informó hasta el momento cuál es su estado de salud.

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De acuerdo con el parte policial del hallazgo, los policías confirmaron que se trataba de Vega al presentarse en el lugar una de sus hijas, de 41 años. La mujer indicó que llevaban tres días buscándolo con un pedido de paradero activo. Según vecinos de la cuadra, tras el traslado de Vega y el secuestro de su vehículo los investigadores permanecieron varias horas recorriendo la zona en busca de cámaras de vigilancia que permitieran esclarecer lo ocurrido.

La búsqueda

Hasta entonces, lo último que se sabía del ingeniero es que había realizado una compra en el local de electrodomésticos Gentile Hogar, ubicado en Presidente Roca al 1400. Después de esa operación, Vega subió a su automóvil Chevrolet Prisma y eso es lo último que se supo de él.

Durante la búsqueda, una de sus hijas contó a La Capital que la desaparición no tenía antecedentes dentro del entorno familiar. "Nunca tuvo este tipo de actitudes. Vive en La Florida con mi mamá y trabaja de su profesión. No tuvo ningún problema familiar ni atravesaba ninguna situación extraña. Tampoco tiene ninguna enfermedad que pudiera explicar una conducta de este tipo", afirmó.

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En aquel momento indicó que los movimientos registrados en las cuentas bancarias de su padre hacían presumir que había sido víctima de un robo. "Sabemos fehacientemente que le robaron las tarjetas y la documentación. Ahora la policía está buscando el auto mediante el sistema Lince", explicó, cuestiones que tras el hallazgo deberá deslindar la investigación pertinente.

A partir del historial de la cuenta de Gmail del profesional la familia había logrado establecer que la última conexión registrada ocurrió alrededor de las 19.30 en la zona de bulevar Seguí y Espinillo. En ese sector también quedaron registrados consumos realizados con sus tarjetas de débito y crédito, mientras que minutos antes se habían detectado operaciones en un comercio del centro de Rosario.