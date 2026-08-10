De qué se trata y dónde ver la nueva serie protagonizada por Anya Taylor-Joy

"Lucky" es el nombre de la miniserie que protagoniza la actriz con raíces argentinas y cuenta con estrenos semanales

Sin dudas, Anya Taylor-Joy es una de las actrices con raíces argentinas que logró conquistar el corazón de todos. La artista, ganadora de un premio Golden Globe por su papel protagónico en "Gambito de dama", acaba de estrenar una nueva serie en la que es protagonista y que ya está en boca de todos.

Si bien nació en Florida, Estados Unidos, Anya Taylor-Joy pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires y siempre reivindicó su vínculo con la Argentina. La actriz suele hablar con cariño de su crianza en el país, de sus raíces familiares y hasta de su pasión por el dulce de leche cada vez que tiene la oportunidad. Por eso, no sorprende que cada vez que protagoniza una película o una serie, sus fanáticos argentinos estén atentos a cada novedad.

Ahora, se estrenó " Lucky ", una serie de siete episodios disponible en una plataforma de streaming, que la tiene como protagonista.

De qué se trata "Lucky"

"Lucky" es una miniserie de thriller creada por Jonathan Tropper y Cassie Pappas y basada en la novela homónima de Marissa Stapley. La producción combina acción, suspenso y tensión psicológica para contar la historia de una mujer que intenta dejar atrás el mundo criminal en el que creció, pero descubre que escapar de su pasado no será tan sencillo.

En la ficción, Anya Taylor-Joy interpreta a Luciana Armstrong, conocida como Lucky, una experta estafadora cuya vida da un giro inesperado cuando un millonario robo sale mal. A partir de ese momento, el FBI la convierte en uno de sus objetivos y, al mismo tiempo, queda en la mira de un peligroso jefe criminal. Su pasado vuelve a alcanzarla y se ve obligada a recuperar su lado más oscuro una última vez para intentar escapar definitivamente de todo lo que la persigue

Mientras intenta escapar de quienes la buscan, Lucky se encuentra atrapada en una carrera contra el tiempo en la que no solo lucha por sobrevivir, sino también por desprenderse de la identidad que construyó durante años dentro del mundo delictivo.

Además de protagonizar la producción, Taylor-Joy se desempeña como productora ejecutiva. El elenco se completa con figuras como Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Clifton Collins Jr., Drew Starkey, William Fichtner y Mo McRae.

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Dónde ver "Lucky"

"Lucky" tiene siete episodios que se estrenan de manera semanal a través de la plataforma de streaming Apple TV. Los dos primeros capítulos llegaron el 15 de julio de 2026 y, a partir de entonces, la plataforma programó el lanzamiento de un nuevo episodio cada miércoles.

Para quienes quieran saber cuándo pueden ver cada capítulo de Lucky, este es el calendario completo de estrenos: