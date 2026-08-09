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EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

Más del 71% de los aproximadamente 570.000 reclamos técnicos registrados durante el último año fueron gestionados y resueltos a través del celular

9 de agosto 2026 · 12:29hs
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EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

La atención digital de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ganó terreno entre los usuarios: más del 71% de los reclamos técnicos registrados durante el último año fueron gestionados y resueltos a través de WhatsApp.

El dato surge del balance del Plan de Digitalización que la empresa impulsa desde comienzos de 2024 y que también contempla la utilización de la Oficina Virtual para realizar trámites y consultar información vinculada con el servicio.

En total, fueron aproximadamente 570.000 los reclamos técnicos registrados durante el último año. De ese universo, más del 71% pudo ser gestionado y resuelto mediante el sistema de atención por WhatsApp.

La herramienta permite que los usuarios reciban información sobre interrupciones del servicio provocadas por fallas en redes de media tensión, siempre que tengan actualizado su número de teléfono en la Oficina Virtual.

Cuando el sistema detecta una eventual falla que afecta al suministro, el usuario recibe una notificación automática. Desde ese mismo canal puede registrar el reclamo técnico y seguir en tiempo real el estado de la incidencia hasta su resolución.

WhatsApp también es utilizado por la EPE para informar sobre cortes programados por tareas de mantenimiento, de manera que los usuarios puedan conocer anticipadamente las afectaciones previstas.

Más de 900.000 usuarios utilizan la Oficina Virtual

El proceso de digitalización también se refleja en la cantidad de usuarios que utilizan los canales online de la empresa. Actualmente, más de 900.000 usuarios gestionan sus servicios a través de la Oficina Virtual y cuentan con Factura Digital.

Según informó la EPE, el 67,7% de sus usuarios ya utiliza la Factura Digital y realiza trámites de manera online. Entre las gestiones disponibles se encuentran los reclamos, denuncias, cambios de titularidad y solicitudes de factibilidad.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó que uno de los objetivos centrales fue avanzar en la despapelización y agilizar la atención.

"Nos propusimos agilizar la atención a los usuarios a través de la digitalización y hoy los resultados muestran que ese objetivo se está cumpliendo", afirmó.

Entre los cambios implementados se encuentra la posibilidad de realizar de manera completamente digital el proceso de factibilidad, desde el sitio web de la empresa.

También pueden gestionarse online cambios de titularidad, convenios de pago, controles de consumos y reclamos comerciales y técnicos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que la modernización de la empresa forma parte de una estrategia provincial orientada a transformar los servicios públicos mediante "innovación y eficiencia".

La EPE informó que quienes quieran adherirse a la Factura Digital, realizar trámites o recibir notificaciones pueden registrarse en la Oficina Virtual, crear una cuenta, asociar sus suministros y configurar sus datos personales.

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