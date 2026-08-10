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Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

El Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria centraliza y mapea en tiempo real los recursos logísticos disponibles para vincular a los productores con quienes diponen capacidad receptiva de pastaje o insumos forrajeros

10 de agosto 2026 · 06:15hs
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El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

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El gobierno provincial presentó oficialmente el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca). La iniciativa se enmarca en un plan integral de anticipación frente a los efectos del fenómeno El Niño, que ya provocó excesos hídricos en distintos distritos y continuará impactando en la región con mayor intensidad durante los próximos meses.

El Ropeca es una plataforma digital de acceso público e institucional que centraliza y mapea en tiempo real los recursos logísticos y productivos disponibles en Santa Fe y provincias limítrofes. Su propósito es vincular de manera ágil y transparente a productores que necesitan evacuar hacienda o conseguir alimento con quienes disponen de capacidad receptiva de pastaje, insumos forrajeros o transporte.

Requerimientos críticos

A través de un sistema de consulta geográfica por departamento y distrito, la herramienta permite atender de forma inmediata los requerimientos críticos en las zonas afectadas, dinamizando la ayuda mutua privada y la intervención estatal asistida. “Con Ropeca no dejamos la asistencia librada al azar. Creamos un sistema ordenado donde el productor que precisa mover sus vacas sabe exactamente qué campo lo puede recibir y qué recurso está disponible en la zona. Reducir pérdidas ganaderas y salvar rodeos es proteger la economía de la provincia”, subrayó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La implementación del Ropeca se articula con la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario establecida por el decreto Nº 926/2026, vigente entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2026. El registro fue creado en abril, en el mismo marco normativo que dispuso la emergencia en nueve distritos de la provincia. La medida alcanza a actividades agropecuarias en zonas severamente afectadas, incluyendo el cinturón verde hortícola del departamento La Capital, además de localidades de 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Junto al Ropeca, la Secretaría de Agricultura y Ganadería coordinó con Senasa medidas de flexibilización administrativa y sanitaria indispensables para el traslado rápido de hacienda. Se dispuso la emisión de Certificados de Traslado Transitorios (DTE) para zonas sin conectividad, la prórroga por 30 días de la campaña de vacunación antiaftosa en establecimientos aislados y la agilización de remates en sociedades rurales locales para sostener la liquidez de los productores.

Respuesta ágil

Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería, agregó que el Ropeca es una herramienta que refleja la capacidad de organización de la provincia. "No se trata solo de atender la emergencia, sino de construir un sistema de respuesta ágil y transparente que fortalezca la resiliencia de nuestros productores frente a los desafíos climáticos”.

Los productores agropecuarios afectados, titulares de campos con disponibilidad de pastaje, proveedores de alimento y empresas de transporte interprovincial pueden inscribirse o realizar consultas directas en el portal oficial del Registro Ropeca dentro del sitio web de Santa Fe. También pueden dirigirse a la Comuna, Municipio o Sociedad Rural más cercana para recibir asistencia. Más información: https://www.santafe.gob.ar/ropeca/.

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