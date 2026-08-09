Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

Una gran cantidad de personas se acercó este domingo al cine de Santa Fe al 1100 para asistir a la proyección de “Nuestra tierra”. Después de la función, Martel participará de un diálogo con el público.

La visita de Lucrecia Martel a Rosario volvió a generar este domingo una enorme respuesta del público. Desde varias horas antes de la proyección de Nuestra tierra , largas filas comenzaron a formarse frente al cine El Cairo , en Santa Fe 1120, para conseguir un lugar en la función que contará con la presencia de la propia directora.

La actividad, con entrada gratuita hasta completar la capacidad de la sala, despertó una convocatoria que quedó a la vista en pleno centro rosarino. Decenas de personas aguardaban frente al cine para acceder a una de las citas centrales de la agenda cultural del fin de semana.

Martel llegó a Rosario para participar de una serie de actividades vinculadas con su obra y su trayectoria, entre ellas la entrega del título de Doctora Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la presentación de su libro Un destino común y la proyección de su película más reciente.

El encuentro de este domingo tiene como eje Nuestra tierra , el primer largometraje documental de Martel y una producción realizada a lo largo de más de diez años.

La película toma como hilo conductor el juicio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar, integrante de la comunidad indígena Chuschagasta, ocurrido en 2009 en Tucumán durante una disputa territorial.

Chocobar fue asesinado en medio de un intento de desalojo en el que participaron Darío Amín y dos policías retirados. El crimen quedó registrado en video y se convirtió en el punto de partida de una película que amplía su mirada mucho más allá del expediente judicial.

Martel utiliza las voces y las fotografías de la comunidad para abordar las disputas por la tierra y vincular aquel asesinato con un proceso histórico de apropiación territorial que se remonta al período colonial.

El documental también pone en discusión las instituciones y la propia idea de “documento” sobre la cual se construyeron diferentes relatos de la historia argentina.

Martel dialogará con el público después de la función

Uno de los principales atractivos de la jornada será la presencia de la cineasta en la sala. Después de la proyección, Martel participará de una conversación abierta con el público, moderada por la periodista Flavia Campeis.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe y forma parte de una extensa agenda que llevó a la directora a distintos espacios culturales y universitarios de Rosario durante todo el fin de semana.

El interés que generó su presencia quedó reflejado este domingo en la fila que se extendió frente a El Cairo bastante antes del comienzo de la función.

Un fin de semana de Lucrecia Martel en Rosario

La agenda de Martel había comenzado el sábado en el Espacio Cultural Universitario (ECU), donde la UNR le otorgó el título de Doctora Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de la institución.

La universidad reconoció de ese modo una trayectoria artística, intelectual y pedagógica que convirtió a Martel en una de las figuras centrales del cine latinoamericano contemporáneo.

Durante la ceremonia, además, la directora ofreció una clase magistral.

Horas más tarde, la actividad se trasladó al Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, donde presentó Un destino común, el libro publicado por Caja Negra a fines de 2025 que reúne distintas intervenciones públicas de la cineasta.

Allí conversó con la docente, investigadora y periodista Cecilia Pelliza sobre algunos de los interrogantes que atraviesan el libro: cómo involucrarse con lo que sucede en los territorios, de qué manera recuperar la conversación con quienes piensan distinto y qué herramientas pueden construirse colectivamente para pensar otras formas de habitar el presente.

Después del encuentro, Martel firmó ejemplares del libro.

De “La ciénaga” a “Nuestra tierra”

La expectativa que despertó su presencia en Rosario está directamente vinculada con el lugar que Martel ocupa dentro del cine argentino e internacional.

Desde su debut con La ciénaga, construyó una filmografía que incluye títulos como La niña santa, La mujer sin cabeza y Zama, antes de desembocar en Nuestra tierra.

Sus películas recorrieron algunos de los festivales y espacios cinematográficos más importantes del mundo. La ciénaga recibió reconocimientos en Sundance, Berlín, Toulouse y La Habana; La niña santa fue nominada a la Palma de Oro en Cannes y La mujer sin cabeza también formó parte de la selección oficial del festival francés.

En 2019 presidió el jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia y recibió el Premio Konex como una de las cinco directoras argentinas más destacadas de la década.

Su obra también fue objeto de retrospectivas en instituciones como Harvard University, el Museum of Modern Art (MoMA), el Lincoln Center, la University of Cambridge, la Tate Modern y el Centre Pompidou.

Este domingo, sin embargo, esa trayectoria internacional adquirió una postal mucho más cercana: una extensa fila en pleno centro de Rosario, frente al cine El Cairo, para ver su película más reciente y escucharla personalmente después de la función.