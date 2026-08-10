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La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto

Desde el pasado 26 de julio, la F1 se encuentra en el receso de mitad de temporada, pero todavía restan algunas semanas para su regreso

10 de agosto 2026 · 11:56hs
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La Fórmula 1 y Colapinto tendrán unas semanas más de receso antes del GP de Países Bajos.

BWT Alpine

La Fórmula 1 y Colapinto tendrán unas semanas más de receso antes del GP de Países Bajos.

La Fórmula 1 sigue lejos de las pistas durante el descanso de mitad de temporada, que comenzó hace algunas semanas luego del Gran Premio de Hungría. Por su parte, Franco Colapinto se tomó un respiro de los circuitos y mostró fotos de sus vacaciones, antes de retomar las tareas con Alpine.

De cara a la segunda mitad del año, la escudería francesa deberá dar un paso al frente para recuperar terreno en el campeonato, ya que en la última carrera cayó al 6º puesto al ser superado por Racing Bulls, que desmotró gran evolución en el último tramo.

Tanto Colapinto como su compañero, Pierre Gasly, disfrutan de algunas semanas sin actividad para reponer fuerzas antes de asumir el desafío. Por su parte, Flacio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, aseguró que "pronto llegarán novedades y mejoras" para ambos autos, por lo que necesitan "dar los grandes pasos adelante para revertir la situación".

Alpine necesitará de Colapinto y Gasly para pelear el 5º puesto en el campeonato.

Alpine necesitará de Colapinto y Gasly para pelear el 5º puesto en el campeonato.

Desde hace más de dos semanas, el pasado 26 de julio, después del GP de Hungría, se apagaron los motores de los 22 monoplazas y no volvieron a encenderse. No obstante, los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo deberán esperar un poco más para volver a sentir la velocidad de la F1.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Luego de casi un mes de receso de la Fórmula 1 en pleno verano europeo, Colapinto volverá a las pistas el próximo viernes 21 de agosto con el inicio de la actividad del Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort, que será un fin de semana con formato de carrera sprint.

>> Leer más: Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

La primera y única sesión de entrenamientos libres comenzará a las 7.30 del viernes (horario en Argentina) y después dará paso a la clasificación de la sprint, que iniciará a las 11.30.

El sábado arrancará con la sprint a las 7 y, unas horas más tarde, será el turno de la clasificación habitual sobre las 11. Finalmente, la carrera del domingo 24 de agosto largará a las 10.

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