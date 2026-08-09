De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido A los a los 35 minutos del primer tiempo, un jugador del Club Barrio Quinta fue expulsado, ante lo cual golpeó al referí, provocándole una lesión en el pómulo 9 de agosto 2026 · 19:34hs

El jugador que atacó al árbitro terminó detenido.

Un partido de fútbol de la Liga Regional Sanlorencina terminó suspendido este domingo por la tarde, luego de que un jugador golpeara al árbitro principal durante el desarrollo del partido.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, durante el encuentro entre Santa Catalina y Barrio Quinta. Según el parte policial, a los 35 minutos del primer tiempo, un jugador del Club Barrio Quinta recibió una tarjeta roja. Ante la expulsión, el jugador golpeó al árbitro principal, Hugo Walter Masuelli, de 53 años, provocándole una lesión en el pómulo derecho.

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Tarjeta roja, golpe y detención Tras el episodio, el partido fue suspendido y el agresor —Jorge G., de 35 años— fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

Finalmente, ambas parcialidades se retiraron del lugar sin que se registraran nuevos incidentes. En abril pasado, un partido de fútbol que se desarrollaba en Funes terminó con serios incidentes, cuando allí también el árbitro fue agredido a piñas por uno de los jugadores. La situación derivó en la intervención de efectivos policiales que lograron detener al agresor de la autoridad del encuentro.