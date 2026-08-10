Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone por la cobertura de la despedida de Jorge Messi.

Un fiscal federal inició una causa penal a una persona que trabajó en la cobertura periodística de la despedida a Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Se debió a la intromisión de un drone en espacio del aeropuerto de Rosario, lo que provocó el atraso en el despegue de un avión con pasajeros a bordo. Los equipos utilizados fueron además incautados.

La intervención de la Justicia federal fue por tratarse de un hecho de inseguridad aeronáutica por el que en un principio intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El hombre, integrante del equipo de La Nación +, fue trasladado a una comisaría y luego un fiscal tomó la decisión de iniciar una causa.

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El hecho se dio en el marco de coberturas sobre la llegada de Lionel Messi a Rosario tras el fallecimiento de su padre. Medios de todo el país estuvieron en el aeropuerto y en el cementerio privado El Prado, donde se prohibió el uso de drones por pedido de la familia de Messi.

Piloto de drone detenido

El auxiliar fiscal Yamil Asmat le inició una causa penal al sospechoso, que estuvo demorado hasta que se formalizó el legajo y luego quedó en libertad. La presencia no autorizada del artefacto provocó la interrupción del tráfico aéreo.

En ese contexto un avión que estaba a punto de despegar, con pasajeros a bordo, debió posponer el inicio del vuelo. En medio del revuelo que generó la presencia del drone, la PSA detuvo al piloto en inmediaciones del aeropuerto.

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Con su accionar, en principio, el hombre habría violado normativas de seguridad aérea. Si bien quedó en libertad a las pocas horas, deberá seguir sujeto al proceso judicial que se le inició en el Área de Transición del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

Prohibidos los drones

La presencia de drones de los canales LN+, TN y C5N en los alrededores del cementerio El Praod durante este domingo derivó en la decisión de prohibir el vuelo de estos dispositivos. Allegados a la familia de Messi advirtieron a las autoridades que desde la noche del sábado estos artefactos comenzaron a interrumpir la intimidad del doloroso momento que viven los allegados del capitán de la selección.

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En ese marco, hubo contactos con el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad provincial para que intervengan en este asunto, pero también con funcionarios nacionales. Finalmente, se dispuso formalmente la prohibición de utilizar drones en las inmediaciones del cementerio.

La restricción establecida en Pérez se apoyó además en las normas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Aunque la reglamentación contempla condiciones más flexibles para determinados vuelos de aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, se mantiene la prohibición de utilizarlas sobre concentraciones de personas o en acontecimientos privados que requieren una protección especial de la intimidad.