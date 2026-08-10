La Capital | Policiales | drone

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Le iniciaron una causa por haber provocado la interrupción del tráfico aéreo. Además, incautaron los equipos utilizados

10 de agosto 2026 · 11:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Demoraron al piloto de un drone por la cobertura de la despedida de Jorge Messi.

Virginia Benedetto

Demoraron al piloto de un drone por la cobertura de la despedida de Jorge Messi.

Un fiscal federal inició una causa penal a una persona que trabajó en la cobertura periodística de la despedida a Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Se debió a la intromisión de un drone en espacio del aeropuerto de Rosario, lo que provocó el atraso en el despegue de un avión con pasajeros a bordo. Los equipos utilizados fueron además incautados.

La intervención de la Justicia federal fue por tratarse de un hecho de inseguridad aeronáutica por el que en un principio intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El hombre, integrante del equipo de La Nación +, fue trasladado a una comisaría y luego un fiscal tomó la decisión de iniciar una causa.

>> Leer más: Prohibieron los drones en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

El hecho se dio en el marco de coberturas sobre la llegada de Lionel Messi a Rosario tras el fallecimiento de su padre. Medios de todo el país estuvieron en el aeropuerto y en el cementerio privado El Prado, donde se prohibió el uso de drones por pedido de la familia de Messi.

Piloto de drone detenido

El auxiliar fiscal Yamil Asmat le inició una causa penal al sospechoso, que estuvo demorado hasta que se formalizó el legajo y luego quedó en libertad. La presencia no autorizada del artefacto provocó la interrupción del tráfico aéreo.

En ese contexto un avión que estaba a punto de despegar, con pasajeros a bordo, debió posponer el inicio del vuelo. En medio del revuelo que generó la presencia del drone, la PSA detuvo al piloto en inmediaciones del aeropuerto.

>> Leer más: El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Con su accionar, en principio, el hombre habría violado normativas de seguridad aérea. Si bien quedó en libertad a las pocas horas, deberá seguir sujeto al proceso judicial que se le inició en el Área de Transición del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

Prohibidos los drones

La presencia de drones de los canales LN+, TN y C5N en los alrededores del cementerio El Praod durante este domingo derivó en la decisión de prohibir el vuelo de estos dispositivos. Allegados a la familia de Messi advirtieron a las autoridades que desde la noche del sábado estos artefactos comenzaron a interrumpir la intimidad del doloroso momento que viven los allegados del capitán de la selección.

>> Leer más: Último adiós a Jorge Messi: Leandro Paredes anunció que parte de la Selección Argentina acompañará a Lionel en Rosario

En ese marco, hubo contactos con el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad provincial para que intervengan en este asunto, pero también con funcionarios nacionales. Finalmente, se dispuso formalmente la prohibición de utilizar drones en las inmediaciones del cementerio.

La restricción establecida en Pérez se apoyó además en las normas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Aunque la reglamentación contempla condiciones más flexibles para determinados vuelos de aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, se mantiene la prohibición de utilizarlas sobre concentraciones de personas o en acontecimientos privados que requieren una protección especial de la intimidad.

Noticias relacionadas
El jugador que atacó al árbitro terminó detenido.

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

La droga incautada estaba distribuida en distintos envoltorios.

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

El ingeniero Oscar Vega era buscado desde el jueves 6 de agosto. Su familia sospechaba que le habían robado su documentación.

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

El gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitan hallar a Diego Nicolás Blanco

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Lo último

Desde La Bajada, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Desde La Bajada, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más
El Mundo

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos
La Ciudad

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso
Policiales

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Ovación
Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él
Ovación

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Luca Regiardo, tras la derrota de Newells: Tenemos que encarar los partidos de otra manera

Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Policiales
Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

La Ciudad
Desde La Bajada, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació
La Ciudad

Desde La Bajada, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp
La Ciudad

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó
La Ciudad

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste