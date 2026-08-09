La Capital | La Ciudad | alquiler

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Las causas son falta de ingresos estables, salarios que se cobran en partes y crecimiento del monotributismo. Inmobiliarias advierten que crecen las cancelaciones a destiempo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

9 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los inquilinos viven un rompecabezas doméstico: el dinero necesario para pagar el alquiler no necesariamente está disponible todo junto a comienzos del mes.

Los inquilinos viven un rompecabezas doméstico: el dinero necesario para pagar el alquiler no necesariamente está disponible todo junto a comienzos del mes.

Pagar el alquiler antes del día 10 dejó de ser una cuestión tan sencilla para muchas familias rosarinas. El problema no siempre es que el inquilino haya dejado de pagar, sino que ya no tiene disponible todo el dinero junto cuando llega la fecha de vencimiento.

Ingresos que se cobran por quincena, trabajos independientes, salarios parcialmente registrados y hogares que dependen de más de una fuente de ingresos están haciendo que cada vez más personas necesiten unos días adicionales para completar el monto.

El fenómeno fue señalado por José Ellena, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. "Hay un incremento en la morosidad. Viene creciendo desde hace un tiempo y se acentuó en los últimos meses. Históricamente el promedio siempre rondó entre el 3% y el 4%; hoy probablemente, incluyendo el segmento comercial, supera el 7,5%", afirmó.

>> Leer más: Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

Retraso

El retraso en los pagos se hizo más frecuente durante los últimos meses, aunque referentes del mercado inmobiliario local remarcan que no necesariamente todos esos casos pueden ser considerados morosidad. En muchos hogares, el alquiler finalmente se paga dentro del mismo mes, pero después de la fecha acordada en el contrato.

Alejandro Bassini, excoordinador del departamento de Estadísticas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), explicó que el fenómeno se observa especialmente entre trabajadores que no tienen un ingreso mensual tradicional y estable.

"Estamos viendo que la gente sigue pagando el alquiler. Claramente hay situaciones en las cuales hay dificultades para poder cancelar de acuerdo a lo instrumentado, a lo pactado, con las fechas que fueron consensuadas al comienzo de cada contrato", señaló.

Bassini planteó que la palabra "morosidad" puede resultar demasiado contundente para describir parte de esta realidad, porque muchos inquilinos continúan pagando, aunque con retrasos. "Siguen pagando dentro del mes, pero con demora. Hoy se extienden y se aletargan los pagos", explicó.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: hay más departamentos disponibles, pero cada vez cuesta más pagarlos

Cobrar en partes

Detrás de ese corrimiento de las fechas aparece una transformación en la manera en que muchas familias reciben sus ingresos. Bassini señaló que hay numerosos trabajadores que combinan ingresos formales e informales y hogares en los que el dinero llega desde distintas fuentes.

"Hoy hay muchísimos monotributistas, hay mucha gente que trabaja en relación de dependencia y tiene en blanco una parte, en negro otra. Entonces, no percibe el salario en su totalidad", describió.

El resultado es una especie de rompecabezas doméstico: el dinero necesario para pagar el alquiler no necesariamente está disponible todo junto a comienzos del mes. Algunos cobran por quincena, otros reciben pagos a medida que realizan trabajos y también hay hogares en los que dos personas aportan para completar los gastos de la vivienda.

En su propia administración inmobiliaria, contó, el cambio se volvió evidente. "Antes, al día 15 teníamos el 95% de las liquidaciones practicadas y quedaba después algún tipo de residual. Hoy lo que está sucediendo es que se ve con muchísima más frecuencia", explicó.

Ellena también ubicó el principal problema en los hogares. Muchas de las personas que ahora tienen dificultades para pagar son inquilinos que históricamente cumplían en término. "Se nota especialmente en el mercado de vivienda. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo o que sufrió una merma importante en los ingresos familiares", señaló.

Y describió un cambio que resulta particularmente gráfico para las inmobiliarias: "Antes veíamos que para el día 10 de cada mes prácticamente todos los inquilinos ya habían pagado; a lo sumo alguno se estiraba hasta el 15. Hoy estamos pasando el día 20 y todavía hay gente con deuda en las oficinas. Eso es, quizás, lo más llamativo".

>> Leer más: En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Economía doméstica

Para Bassini, no se trata solamente de cuánto gana una persona, sino de cómo y cuándo recibe ese dinero. En algunos casos, los ingresos están repartidos entre distintos integrantes de la familia. En otros, una persona cobra una parte formalmente y otra por fuera del circuito registrado.

"Hay familias que están conformada por dos ingresos. Uno paga una parte de los gastos operativos, el otro paga la otra", ejemplificó. El problema aparece cuando las distintas obligaciones se acumulan al mismo tiempo. Alquiler, expensas, servicios, impuestos, tarjeta de crédito y otros gastos compiten por el mismo dinero disponible.

El corredor incluso planteó que la forma en que cada familia ordena sus vencimientos puede estar modificándose en función del costo financiero. Si una persona tiene que elegir entre pagar una tarjeta de crédito que genera intereses elevados o atrasar unos días el alquiler, puede priorizar una obligación sobre otra.

En este escenario también aparecen diferencias entre las propias administraciones. No existe un criterio único sobre la posibilidad de pagar el alquiler en partes, sino que depende de cada inmobiliaria y, en algunos casos, de la relación que tenga con el propietario y con el inquilino.

Bassini explicó que algunas administraciones no permiten pagos parcializados, mientras que otras aceptan que un inquilino transfiera una parte del alquiler y complete el saldo unos días después. "Eso es traje a medida. Yo, por ejemplo, tengo clientes a los que se los acepto porque los tengo hace muchos años", contó.

También señaló que algunas inmobiliarias están modificando la manera de administrar los gastos asociados a la vivienda. En su caso, con los contratos nuevos comenzó a centralizar el cobro de alquiler, gastos administrativos, seguro de incendio, TGI, Aguas y servicios como luz y gas, para luego encargarse de los pagos.

"Me transferís todo, pago, me aseguro que esté todo pago y quedan las expensas únicamente a cargo del inquilino", explicó, aunque aclaró que no se aplica de manera lineal a todos los contratos.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos

Ocupación

El retraso en los pagos convive con otro fenómeno del mercado residencial: la abundancia de propiedades disponibles obliga a los propietarios a competir no sólo por el precio del alquiler, sino por el costo total que representa vivir en cada departamento.

"Desde que un departamento se desocupa hasta que se vuelve a ocupar pueden pasar tranquilamente 60 o 90 días", señaló Bassini, especialmente en unidades tradicionales de edificios del microcentro, barrio Martín y otras zonas donde existe una oferta importante.

La competencia ya no se establece únicamente entre alquileres: los potenciales inquilinos analizan cada vez con mayor detenimiento el costo total. El monto publicado como alquiler dejó de ser suficiente para comparar dos propiedades. También se mira cuánto se paga de expensas, quién se hace cargo de las extraordinarias, qué impuestos están incluidos, cuánto se paga de servicios y qué otros gastos aparecen todos los meses. "Hoy es quirúrgico el análisis a la hora de contratar", resumió.

A la hora de firmar un contrato, otro elemento que ganó importancia son las expensas y la distribución de los gastos del edificio. Bassini advirtió que los gastos ordinarios no habituales se convirtieron en una fuente frecuente de conflictos entre propietarios e inquilinos. Por eso considera fundamental que las condiciones queden perfectamente establecidas al momento de iniciar el contrato.

"Históricamente, como siempre fue, las expensas extraordinarias están a cargo del propietario y las ordinarias a cargo del inquilino. Hoy juegan mucho lo que son los gastos ordinarios no habituales", explicó. Para el corredor, ese punto debe ser comunicado con precisión desde el comienzo: quién paga cada concepto, qué ocurre con determinados gastos y qué responsabilidades corresponden a cada parte.

>> Leer más: Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Negociar

En este escenario, Ellena señaló que los propietarios también están mostrando mayor flexibilidad. En vivienda y en el segmento comercial, las inmobiliarias encuentran cada vez más casos en los que los dueños aceptan bajar los montos para sostener una operación.

"En general aceptan propuestas", afirmó, aunque aclaró que depende del propietario y de las características de cada unidad. Para Bassini, la intermediación permanente se convirtió en una característica central del mercado. "Hoy las negociaciones son dinámicas y constantes", explicó, tanto en locales de cercanía como en grandes superficies donde los alquileres son más elevados.

En el caso comercial, además, observan una caída sensible de las ventas y cambios en las formas de comercialización que impactan sobre la superficie necesaria para funcionar. "Los nuevos sistemas de comercialización hicieron que muchos negocios redujeran la superficie de sus locales o modificaran la forma de vender", explicó Ellena. Eso genera una disminución tanto de los metros alquilados como de la ocupación de determinadas unidades.

Pero no existe una única realidad dentro de ese mercado. Un local del microcentro, uno ubicado sobre un corredor importante y un comercio de cercanía pueden atravesar situaciones completamente diferentes. "Una cosa es lo que pasa dentro del área central, dentro de los bulevares, lo que son después los locales de cercanía. Hay un universo de situaciones", explicó Bassini.

En ese contexto, consideró que el corredor inmobiliario debe analizar cada caso de manera particular. "Si no hay flexibilidad a la hora de contemplar las distintas variables y escenarios que le llegan a cada emprendedor, a cada comerciante, inclusive a cada empresario, el desenlace es anunciado: es un cierre o un traslado", advirtió.

La fotografía que queda es la de un mercado de alquileres con mucha oferta, propietarios más dispuestos a negociar y un inquilino cuidadoso al contratar que, aunque en muchos casos sigue pagando, necesita cada vez más tiempo para reunir el dinero.

Noticias relacionadas
el nino: como preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

Incendio en zona noroeste. El siniestro se declaró este sábado alrededor de las 15. No hubo heridos

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Maximiliano Pullaro despidió a Jorge Messi a través de las redes sociales.

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El negocio está a cargo de dos de los hermanos de Messi.

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lo último

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

Martín Rechimuzzi: La risa ofrece la posibilidad de otro sentido posible

Martín Rechimuzzi: "La risa ofrece la posibilidad de otro sentido posible"

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital

Hace casi 26 años, Leo respondió un cuestionario de este medio. En su primera respuesta se acordó de su papá, que siempre lo acompañó en su carrera

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital
Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

La ley de tierras hizo brotar una oposición incómoda y sin dueño

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La ley de tierras hizo brotar una oposición incómoda y sin dueño

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol
La ciudad

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Ovación
El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica
Ovacion

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Policiales
Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro
Policiales

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

La Ciudad
El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol
La ciudad

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece
La Ciudad

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón
Policiales

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
Política

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella
Política

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama