Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro

El prodigio del ajedrez Faustino Oro hizo 25 partidas simultáneas en la Fluvial de Rosario y además con Maximiliano Pullaro, que lo elogió y puso como ejemplo

El prodigio del ajedrez argentino, Faustino Oro , estuvo en Rosario para compartir una jornada con más de 250 niñas y niños, y hasta hizo una partida con el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro , que resaltó los valores del adolescente que está haciendo ruido a nivel mundial.

Faustino Oro llegó el sábado a la ciudad, como parte del Encuentro Infanto Juvenil de Ajedrez, organizado por la Asociación Rosarina de Ajedrez junto con la Municipalidad de Rosario. De la actividad participaron muchísimos niñas y niños, pero además el destacado ajedrecista realizó 25 jugadas simultáneas.

La llegada de Oro fue parte de una gira impulsada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Instituto Nacional de Promoción Turística y la Federación Argentina de Ajedrez. Rosario fue seleccionada junto con Mar del Plata y Tigre para recibir al joven ajedrecista.

Las palabras de Pullaro para Faustino Oro

Pullaro participó del encuentro, lo mismo que el intendente Pablo Javkin, y hasta se puso frente a frente con Oro tablero mediante. Pero sobre todo, se encargó de destacar las cualidades del reconocido deportista argentino, de solo 13 años, en el marco además de que pronto comenzará en Santa Fe los XXIII Juegos Suramericanos, que reunirá a más de cuarto mil atletas de toda la parte sur del continente.

“Tenemos el honor de conocer y ver jugar a Faustino, una persona que nos distingue en el orden nacional e internacional por todo su conocimiento y su capacidad, pero fundamentalmente porque nos representa en el mundo”, destacó dirigiéndose a Oro y a los concurrentes a la Fluvial.