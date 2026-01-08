De qué se tata "Heated Rivalry", la serie viral que combina un romance gay con deporte de élite

La producción sigue una historia de amor "en el clóset" de dos deportistas rivales de la liga profesional de hockey canadiense. Cuándo llega a HBO Max

Una serie que retrata una historia de amor LGBTIQ+ se volvió furor en las redes sociales , incluso antes de su estreno en Argentina. Se trata de “Heated Rivalry”, una producción audiovisual canadiense que mezcla el hockey de élite con un romance gay . Ahora, HBO Max anunció su llegada al mercado latinoamericano.

La producción no solo es un drama romántico, sino que cuenta con un condimento tiene un que la hace especial: los dos personajes, que van construyendo en secreto a lo largo de varios años, son adversarios acérrimos en la cancha, ya que juegan en equipos rivales.

Otro aspecto interesante de la producción es que retrata la presión de los protagonistas, dos de los mejores jugadores de la disciplina, por mantenerse en el closet y no revelar su identidad ni su romance. De esta manera, pone sobre la mesa los enormes prejuicios que todavía existen en el deporte de élite, sobre todo entre varones.

Antes de su estreno oficial en Argentina, "Heated Rivalry" ya se conviritó en un fenómeno mundial y logró conquistar incluso a la audiencia latinoamericana . En redes sociales se viralizaron clips con edits de los protagonistas, reseñas y teorías.

>> Leer más: Una serie argentina fue nominada a un premio internacional por su representación LGBTIQ+

De qué trata “Heated Rivalry”: un romance "en el closet" entre deportistas de élite

Con seis capítulos en total, "Heated Rivalry" se centra en la intensa rivalidad deportiva y el vínculo secreto que mantienen durante casi una década dos destacados jugadores de la liga profesional de hockey de Canadá.

Los protagonistas son Shane Hollander (Hudson Williams), el “chico dorado” del hockey canadiense, capitán de los Montreal Voyageurs, conocido por su disciplina y su imagen pública impecable, y Ilya Rozanov (Connor Storrie), un talentoso y arrogante jugador ruso, capitán de los Boston Bears (clásico de los Montreal Voyaguers), con actitud rebelde y provocadora que choca constantemente con la de Shane.

Embed

De manera inesperada y desde el comienzo de sus carreras, los jóvenes deportistas comienzan a desarrollar un vínculo sexual en principio casual, pero termina desarrollándose un romance. Shane y Ilya deciden mantener su vínculo oculto no solo por su rivalidad deportiva, sino también por la presión del mundo del deporte en torno a las relaciones e identidades LGBTIQ+. De hecho, como complemento y para demostrar que la pareja protagonista no es un caso aislado, narra la historia paralela de otro jugador gay que está en el closet, pero que tiene una pareja no deportista ni famosa.

Cuándo llega “Heated Rivaltry” a Argentina

Tras consumir edits, fanficts y reseñas provenientes de Estados Unidos y Canadá -los dos países donde la serie se estrenó- e incluso mirar la serie por canales no oficiales, los fans de "Heated Rivalry" podrán disfrutar de la producción desde la comodidad del streaming.

Así es, el drama llega a HBO Max durante el mes de febrero. "¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max", escribió el perfil oficial para Latinoamérica de la plataforma de streaming.