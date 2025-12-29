Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio final de la serie en Netflix

Luego de 9 años, la serie llega a su fin y muchos se preguntan cuándo estará disponible en Argentina. El último capítulo tiene la duración de una película

Luego de cinco temporadas, Stranger Things , la icónica serie de Netflix, llega a su fin. En ese sentido, la última emisión de la producción fue publicada en tres partes: Volumen 1, Volumen 2 y Volumen 3, el tan esperado capítulo final.

El Volumen 1de la quinta temporada se estrenó el pasado 26 de noviembre y el Volumen 2 el jueves 25 de diciembre, en coincidencia con Navidad.

Ahora, los fanáticos de Stranger Things esperan el estreno del Volumen 3, compuesto únicamente por el episodio final de la serie . Así es como la aclamada producción llega a su fin luego de más de 9 años en la pantalla de Netflix.

El Volumen 3 , compuesto únicamente por el episodio final , llegará el 31 de diciembre de 2025 y contará, además, con un estreno especial en salas de cine de Estados Unidos y Canadá.

En cuanto al horario, el capítulo estará disponible a las 22 hs de Argentina, justo en la previa de Año Nuevo. Según adelantaron desde la producción, el episodio final se titula "The Rightside Up"

Los Hermanos Duffer señalaron en entrevistas recientes que esta segunda parte “responde preguntas estructurales” de la serie y prepara el terreno para un desenlace pensado desde hace más de una década.

Con Vecna nuevamente en movimiento y Hawkins bajo amenaza, el Volumen 3 promete ser uno de los estrenos más fuertes del cierre del año en el streaming.

El último episodio tiene la duración de una película

Desde Netflix confirmaron que el episodio final, titulado "The Rightside Up", durará 2 horas y 8 minutos, lo mismo que una película. Según revelaron los hermanos Duffer, será un especial cargado de acción, drama y un final emotivo que pondrá punto final a una historia que comenzó en 2016. Además, el gigante del streaming busca que los fans despidan el año junto a sus personajes favoritos.

El último capítulo mostrará la batalla final contra Vecna, con Hawkins completamente sitiado. El Upside Down volverá a abrirse y los protagonistas deberán enfrentarse a decisiones extremas en distintos frentes. Se espera un cierre con alto impacto visual y emocional, que podría implicar el sacrificio de algunos personajes clave.