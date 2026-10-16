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Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

La fiscal del caso señaló que Eliel Schiffo abusó sexualmente de la víctima y luego la estranguló hasta matarla

16 de octubre 2026 · 07:30hs
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Femicidio de Bárbara Aragón. La mujer fue asesinada el sábado pasado en una pensión de Juan José Paso al 6.200

Femicidio de Bárbara Aragón. La mujer fue asesinada el sábado pasado en una pensión de Juan José Paso al 6.200

El expolicía Eliel Schiffo fue imputado como autor material del femicidio de Bárbara Camila Aragón, ocurrido el 10 de octubre pasado en Juan José Paso al 6200, y permanecerá en prisión preventiva por el lapso máximo que impone la ley, es decir dos años, mientras la causa judicial siga avanzando.

En la audiencia imputativa realizada ayer a la tarde en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Marina Bertolotti le atribuyó a Schiffo., quien tiene 37 años, los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado por ser la víctima mujer y haber mediado violencia de género en calidad de autor.

La Jueza de primera instancia Luciana Vallarella dio por válidos los argumentos de la fiscal y convalidó el pedido para que el imputado permanezca detenido hasta la realización del juicio.

Según la acusación vertida ayer por la fiscal Bertolotti, Schiffo contactó el sábado pasado a Camila para mantener un encuentro sexual a cambio de dinero en la pensión de Juan José Paso al 6200, donde vivía el acusado.

Cómo fue el femicidio de Bárbara Aragón

De acuerdo con la reconstrucción que realizó Bertolotti, aquel sábado Camila llegó a las 11.26 a la pensión trasladada por un chofer de una aplicación de viajes. Al poco tiempo de haber llegado, la víctima intentó retirarse del lugar ya que Schiffo le manifestó que no tenía para pagarle.

>> Leer más: Mataron a una mujer de 26 años en una pensión de Empalme Graneros y hay un expolicía detenido

Para eso, la mujer le envió un mensaje al mismo chofer entre las 12.02 y 12.08. La fiscal señaló que en ese rango horario, Schiffo abusó sexualmente de Camila, ocasionándole lesiones, y le apretó el cuello hasta provocarle la muerte por asfixia. Tras cometer el homicidio, el expolicía envolvió el cuerpo de la víctima en una frazada y lo escondió en la cocina de la vivienda.

El sospechoso por el femicidio de Bárbara Aragón. Es un expolicía exonerado tras una condena por narcotráfico

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Schiffo fue detenido en los primeros minutos del lunes en ese mismo lugar, donde la policía halló el cuerpo de la víctima. La fiscal señaló ayer que el hecho se enmarca en un contexto de violencia de género, en el marco de la actividad que la víctima, sin que existiera entre ambos una relación sentimental o de pareja.

Conducta intimidatoria y violenta

En este contexto, la fiscal señaló que Schiffo mató a Bárbara cuando ella manifestó su deseo de retirarse por no contar el imputado con dinero para pagarle. El expolicía, ante la negativa de Bárbara de quedarse con él, "desplegó posteriormente una conducta intimidatoria y violenta hacia ella", explicó la fiscal.

>> Leer más: Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

"La conducta atribuida se encuentra vinculada con el ejercicio de violencia, intimidación y control sobre una mujer debido a su género, particularmente frente al ejercicio de su autonomía corporal y su decisión de no acceder a determinadas prácticas", expresaron fuentes judiciales.

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