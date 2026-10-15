Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones y el debate se postergó

La iniciativa impulsada por el intendente Pablo Javkin no consiguió el respaldo necesario para avanzar. Tras una reunión cargada de cruces, el oficialismo y La Libertad Avanza se responsabilizaron mutuamente por el fracaso de las negociaciones. La discusión continuará la próxima semana.

Picante reunión en el Concejo para tratar el proyecto que legaliza Uber y otras apps.

La legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte en Rosario deberá esperar al menos una semana más. Después de más de una hora de discusiones, cruces políticos y acusaciones, el Concejo Municipal no logró alcanzar un acuerdo para avanzar con el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin . La iniciativa quedó fuera de la sesión de este jueves y su tratamiento se postergó hasta la semana próxima, en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y La Libertad Avanza .

El debate se empantanó durante una reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos, donde los concejales buscaban acercar posiciones para emitir un dictamen. Sin embargo, las diferencias sobre el contenido de la normativa y la forma en que se pretende aprobar terminaron por frustrar las negociaciones.

El punto de quiebre llegó cuando el bloque libertario rechazó el tratamiento impulsado por el oficialismo. Desde el sector que conduce el Concejo, en tanto, denunciaron que los representantes de La Libertad Avanza abandonaron la reunión sin presentar propuestas concretas para modificar el proyecto.

La discusión no quedó definitivamente cerrada. Las comisiones volverán a reunirse el lunes y martes próximos , con la intención de retomar las conversaciones iniciadas la semana pasada y determinar si existen posibilidades de alcanzar un dictamen antes de la sesión del jueves siguiente.

Schmuck apuntó contra La Libertad Avanza

La postergación desató un fuerte cruce político en el Palacio Vasallo. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, responsabilizó directamente a La Libertad Avanza por la falta de acuerdo y cuestionó la actitud de sus representantes durante el encuentro.

“Hoy no vamos a contar con la legalización de Uber y DiDi porque La Libertad Avanza, después de que le pidiéramos durante una hora cuáles eran sus propuestas de modificación a la normativa, no nos contestó y se levantó dejando la comisión”, afirmó Schmuck en declaraciones a Canal 3.

La titular del cuerpo legislativo sostuvo que el bloque libertario no logró explicar qué cambios pretendía introducir en la iniciativa oficial. Pero fue todavía más lejos al poner en duda que sus integrantes hubieran analizado en profundidad el expediente.

“Yo creo que no habían leído el proyecto. Se lo dijeron concejales de otras fuerzas políticas, no solo nosotros: la iniciativa que ellos habían presentado era de una sola carilla y sin mucho sustento”, cuestionó.

Las declaraciones reflejaron el malestar del oficialismo por una negociación que, hasta antes de la reunión de este jueves, mantenía abierta la posibilidad de avanzar con la regulación de las plataformas de movilidad.

Sin argumentos concretos

"Ocurrió que el bloque de La Libertad Avanza se levantó del debate sin argumentos concretos. Ellos pretenden una ordenanza independiente y nosotros (el oficialismo) queremos modificar la que rige desde 2022", explicó en declaraciones a La Capital el presidente de la comisión de Gobierno, el concejal oficialista Fabrizio Fiatti, para deslizar que el pretexto adoptado por los ediles libertarios no tenía una base sólida.

El edil señaló que LLA presentó un proyecto alternativo basado en la modificación de siete artículos al respecto a la ordenanza vigente, pero sostuvo que esa propuesta carece de seriedad por las características que presentaba al momento de exponerlas en la mesa de discusión.

"Se habla de crear una tasa e incluso menciona la incorporación de las motos cuando ellos saben muy bien que no hay seguro que brinde ese tipo de cobertura para traslados. Es por eso que consideramos que los argumentos no son para nada claros", sostuvo Fiatti.

Por su parte, la titular de la comisión de Servicios Públicos Concedidos, Anahí Schibelbein aseguró: "Los concejales de La Libertad Avanza se levantaron y se fueron; no quisieron tratar en profundidad el proyecto. La sensación es que no lo habían ni siquiera leído y el proyecto de ellos tiene muchas incongruencias, porque incluso no dice lo que ellos dicen públicamente".

Respuesta libertaria

Por su parte, el bloque libertario explicó la decisión a la hora de oponerse al debate "nuestra posición es clara: queremos habilitar, no regular de más", remarcaron desde el espacio.

En ese sentido, defendieron la necesidad de que los rosarinos puedan elegir cómo movilizarse y que los conductores puedan trabajar libremente, "sin que el Estado distorsione el sistema con nuevas tasas, burocracia y controles innecesarios", dijeron.

Los libertarios también cuestionan que el proyecto exija licencia profesional D1, que en Rosario requiere tener al menos 21 años, dejando afuera a jóvenes de 18 a 20 años.

También rechazan la exclusión de Uber Moto y otras modalidades de transporte en motocicleta, que impide trabajar legalmente a quienes generan ingresos con esta actividad.

“No hay modernización si se deja gente sin trabajo. Queremos habilitar las aplicaciones y permitir que jóvenes y conductores de motos puedan trabajar legalmente, sin que el municipio los persiga”.

Como alternativa, La Libertad Avanza recordó que presentaron en febrero de este año un proyecto de nueva ordenanza que propone habilitar las aplicaciones, incorporar los viajes en moto, permitir la libertad tarifaria, simplificar los requisitos administrativos y garantizar condiciones de seguridad, sin crear tasas específicas para la actividad.

"Nosotros no nos quedamos en la crítica. Presentamos una propuesta concreta. Si nos tocara gobernar Rosario, haríamos exactamente lo que estamos planteando hoy: una normativa moderna, sencilla, que facilite el trabajo, promueva la competencia y permita que cada vecino elija libremente cómo trasladarse", expresaron.

Uber y DiDi en Rosario: la diferencia de fondo sobre cómo regular las plataformas

Más allá de las acusaciones cruzadas, una de las principales diferencias entre el oficialismo y La Libertad Avanza pasa por el encuadre legal que debería tener el servicio de transporte mediante aplicaciones.

El proyecto impulsado por Javkin propone avanzar sobre una normativa existente, mientras que el espacio de Aleart reclama la elaboración de una ordenanza completamente nueva, que contemple las particularidades de las plataformas digitales.

“Nosotros entendemos que es un servicio entre privados, un acuerdo entre privados. Por lo tanto, tiene que ser una ordenanza nueva y no una modificación de una ordenanza que está armada en 2023”, explicó el concejal.

Desde esa perspectiva, La Libertad Avanza plantea que el vínculo entre quienes ofrecen el servicio y los usuarios debe abordarse con un marco regulatorio propio, en lugar de incorporarlo mediante cambios a la legislación anterior.

Los libertarios también cuestionaron el alcance de la propuesta oficial al considerar que deja afuera a miles de personas que utilizan estas aplicaciones para trasladarse.

Las diferencias sobre la naturaleza del servicio y las condiciones para su habilitación quedaron así en el centro de una discusión que comenzó la semana pasada y que todavía no consiguió reunir los consensos necesarios.

Cuándo volverá a debatirse la legalización de Uber en Rosario

Con el tratamiento de este jueves descartado, el cronograma legislativo tendrá dos nuevas instancias de negociación la semana próxima.

Las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos se reunirán nuevamente el lunes 19 y el martes 20 de octubre para intentar acercar posiciones entre los distintos bloques. El objetivo será determinar si las conversaciones permiten emitir un dictamen y llevar el expediente al recinto en la sesión del jueves 22 de octubre.

La continuidad del debate dependerá de que los concejales logren superar las diferencias que impidieron avanzar esta semana, tanto sobre el contenido de la regulación como sobre el procedimiento legislativo.

Por ahora, la iniciativa enviada por el Ejecutivo municipal sigue sin dictamen y la discusión sobre el marco legal para Uber, DiDi y otras plataformas de movilidad permanece abierta en el Concejo rosarino.