Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

El equipo de Arroyito, conducido por Guillermo Carrozzo, se impuso claramente a Talleres de Villa Gobernador Gálvez y obtuvo el título de la Rosarina

Las mujeres de Náutico Sportivo Avellaneda, que se dieron el gran gusto de consagrarse en la Rosarina de Básquet.

Náutico Sportivo Avellaneda es el campeón de la Primera A femenina de la Asociación Rosarina de Básquet . El equipo dirigido por Guillermo Carrozzo dio cuenta de Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 76 a 36 y cerró 2-0 la serie final. De esta manera cosechó una nueva conquista, en un formidable presente deportivo de la entidad.

El triunfo fue contundente. En el primer juego, Náutico había ganado por 60 a 39, en el Cruce Alberdi. En el segundo partido, la diferencia fue aún mayor, llegando a sacar una luz de 40 puntos.

Valentina Castillo fue la goleadora del encuentro con 19 puntos, incluidos tres triples en cuatro intentos, además de 8 rebotes. Julia Peralta aportó 13 puntos, con tres triples, mientras que Martina Marcial sumó 9 y María Sofía Bustos terminó con 8. Desde el perímetro Náutico fue arrollador, con 13 triples convertidos en 31 intentos, y también dominó los rebotes por 54 a 26. Isabella Boullon capturó 11 rebotes, mientras que María Casilla sumó 8.

En Talleres, Agustina Benetti fue la principal anotadora con 14 puntos, seguida por Lupe Dinsmann con 5. El conjunto dirigido por Paula Budini cerró su participación como subcampeón, después de una campaña en la que había eliminado a Regatas San Nicolás en semifinales.

Etapa de títulos de Náutico Sportivo Avellaneda

Este nuevo galardón se suma a una excelente tarea que Náutico viene desarrollando desde hace años. El equipo de la Ribera había logrado: el Apertura y el Clausura 2024, la Copa 99 Aniversario y el Torneo Anual 2025. A esto hay que sumarle la Copa Rosario Oro 2025, en cuya final superó precisamente a Talleres por 57 a 45.

Este nuevo título es el resultado de una apuesta deportiva a favor del básquet femenino, que indica que nada es casualidad, prolonga una etapa de logros que Náutico viene cosechando, en concordancia con una política de desarrollo de la actividad que la entidad se ha planteado.