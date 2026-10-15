Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Política
Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la ley de tierras con ayuda de Santa Fe
Información General
El Papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos
Policiales
Tres policías de Esperanza condenados por coimas para alterar formularios
Policiales
Una pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo
La Ciudad
Kittyferia en Rosario, donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir
Suman conexiones a Brasil y el Caribe los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario
Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales
Dos detenidos tras allanamientos por amenazas y lesiones
La Ciudad
El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones
Agro
El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades
Información General
Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números
Información General
El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale
Policiales
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Información General
¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?
Ovación
Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas
La Ciudad
Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario
Economía
La Bolsa cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo
Policiales
El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino
Policiales
La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país