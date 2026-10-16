U2 regresa a Argentina: precios y ubicaciones para sus shows en River

A casi diez años de su última visita al país, la banda irlandesa U2 regresa a Argentina. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. darán dos shows en el estadio River Plate y ya se dieron a conocer los precios de las entradas.
Como parte de su nueva gira mundial, "The Greatest Show on Earth", la banda se presentará el 23 y el 25 de marzo en Buenos Aires
A casi diez años de su última visita al país, la banda irlandesa U2 regresa a Argentina. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. darán dos shows en el estadio River Plate y ya se dieron a conocer los precios de las entradas.
Para celebrar sus 50 años de trayectoria y como parte de su nueva gira mundial, "The Greatest Show on Earth", la banda se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027. Cabe recordar que la última vez que la banda se presentó en vivo en el país fue en octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata como parte de "The Joshua Tree Tour".
Las entradas están por salir a la venta y ya se dieron a conocer los precios de cada sector.
La preventa será a través de la plataforma All Access, el lunes 19 de octubre para suscriptores del Grupo Feedback, el martes 20 para suscriptores del Grupo The Hype y el miércoles 21 para clientes Santander Visa. En todos los casos desde las 10.
Finalmente, el jueves 22 será la venta general. También desde las 10.
La productora DF Entertainment dio a conocer el precio de las entradas. El valor de los tickets depende del sector y a todos se le debe sumar el costo de servicio.
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