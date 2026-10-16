U2 regresa a Argentina: precios y ubicaciones para sus shows en River

Como parte de su nueva gira mundial, "The Greatest Show on Earth", la banda se presentará el 23 y el 25 de marzo en Buenos Aires

A casi diez años de su última visita al país, la banda irlandesa U2 regresa a Argentina . Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. darán dos shows en el estadio River Plate y ya se dieron a conocer los precios de las entradas .

Para celebrar sus 50 años de trayectoria y como parte de su nueva gira mundial, "The Greatest Show on Earth" , la banda se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027. Cabe recordar que la última vez que la banda se presentó en vivo en el país fue en octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata como parte de "The Joshua Tree Tour".

Las entradas están por salir a la venta y ya se dieron a conocer los precios de cada sector.

Cuándo salen a la venta las entradas

La preventa será a través de la plataforma All Access, el lunes 19 de octubre para suscriptores del Grupo Feedback, el martes 20 para suscriptores del Grupo The Hype y el miércoles 21 para clientes Santander Visa. En todos los casos desde las 10.

Finalmente, el jueves 22 será la venta general. También desde las 10.

Cuánto cuestan las entradas

La productora DF Entertainment dio a conocer el precio de las entradas. El valor de los tickets depende del sector y a todos se le debe sumar el costo de servicio.

Toda la información que necesitás para asegurar tu ticket de @u2 23 y 25 de marzo de 2027, Estadio River Plate Preventa exclusiva clientes Santander VISA: Miércoles 21 de octubre, 10hs.Venta general con todos los medios de pago: Jueves 22 de octubre, 10 hs.Disfrutá 6 cuotas sin interés con tarjetas @santander_ar @VisaArgentina Tickets a la venta únicamente a través de https://t.co/YvSTd47SMM — DF Entertainment (@dfallaccess) October 16, 2026

Red Zone: $700.000 + cargo por servicio.

$700.000 + cargo por servicio. PIT / Golden Circle: $500.000 + cargo por servicio.

$500.000 + cargo por servicio. Campo delantero: $355.000 + cargo por servicio.

$355.000 + cargo por servicio. Platea preferencial San Martín inferior: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Platea preferencial San Martín baja: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Platea preferencial San Martín media: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Platea preferencial Belgrano baja: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Platea preferencial Belgrano media: $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Campo general + Sívori B: $185.000 + cargo por servicio.

$185.000 + cargo por servicio. Platea Sívori media sin numerar: $160.000 + cargo por servicio.

$160.000 + cargo por servicio. Platea alta San Martín: $145.000 + cargo por servicio.

$145.000 + cargo por servicio. Platea alta Belgrano: $145.000 + cargo por servicio.

$145.000 + cargo por servicio. General alta Sívori: $120.000 + cargo por servicio.

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