Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud: cuándo será la nueva fecha

El cantante español, de 86 años, sufrió un cuadro de laringitis que le impide cantar y debió reprogramar el concierto previsto para este viernes en el Teatro El Círculo. Qué pasará con las entradas y cuándo volverá a presentarse en la ciudad.

El cantante español Dyango debió postergar el show que tenía previsto ofrecer este viernes 16 de octubre en Rosario debido a un cuadro de laringitis que le impide cantar . La presentación, programada en el Teatro El Círculo, fue reprogramada para el domingo 15 de noviembre, a las 21 , en el mismo escenario.

La noticia fue confirmada por la organización del espectáculo, que explicó que el artista de 86 años no se encuentra en condiciones de afrontar el concierto debido a la afección que compromete su voz.

La reprogramación se produce en el marco de su gira por Argentina, “Su Amigo Dyango Tour, Un Poco Más” , con la que el intérprete español celebra más de seis décadas de trayectoria y vuelve a encontrarse con el público que lo acompañó durante generaciones.

Desde la organización llevaron tranquilidad a quienes ya habían adquirido sus localidades para la presentación de este viernes.

Todas las entradas compradas para el 16 de octubre mantienen su plena validez para el domingo 15 de noviembre, sin necesidad de realizar ningún trámite, cambio o devolución.

El concierto tendrá lugar en el Teatro El Círculo, ubicado en Laprida 1223, tal como estaba previsto originalmente, y comenzará a las 21.

Las localidades se comercializan a través de la boletería del teatro y de la plataforma Ticketek. Además, los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital cuentan con un 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

En el comunicado que confirmó la postergación, los organizadores agradecieron la comprensión del público y expresaron su expectativa de reencontrarse con los seguidores del cantante en noviembre para disfrutar de una noche de música y romanticismo.

Dyango y una gira que recorre más de 60 años de canciones

A sus 86 años y con más de seis décadas de carrera, Dyango regresó a Argentina con una gira que incluye presentaciones durante octubre y noviembre en distintas ciudades del país.

El espectáculo propone un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio, esas canciones románticas que marcaron distintas épocas, junto con nuevas sorpresas preparadas especialmente para esta etapa de su trayectoria.

El nombre de la gira, “Su Amigo Dyango Tour, Un Poco Más”, está inspirado en sus recientes trabajos discográficos, Su Amigo Dyango, volúmenes 1 y 2, en los que el cantante volvió a interpretar algunas de sus composiciones más reconocidas acompañado por artistas de diferentes géneros y generaciones.

Entre los invitados que participaron de esas grabaciones aparecen Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Chili Fernández, Maxi Espíndola, Rubén Rada, Lucas Sugo, Américo, Pablo Lescano, Ángela Leiva y Rodrigo Tapari, entre otros.

Con esos discos, el músico español recuperó buena parte del repertorio que construyó a lo largo de su extensa carrera, esta vez con nuevos arreglos y colaboraciones que acercan sus canciones a otros públicos.