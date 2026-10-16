Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

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Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
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Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
La Región
Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
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Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones
Policiales
El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes
Economía
Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos
El Mundo
Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento
Policiales
Violento asalto en un pueblo santafesino: rompieron la puerta con un hacha
Zoom
Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud
Política
Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria
Economía
El uso de la capacidad instalada en la industria bajó al 58,5 % en agosto
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Los bonos argentinos siguen bajo presión y se empina el riesgo país
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Seis años de prisión a un hombre que encerró y abusó de su expareja por 5 días
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Sin quorum en Diputados, se cayó la sesión que buscó derogar el megadecreto 70
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Giuliano: "Esto va contra las familias santafesinas que necesitan respuestas"
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El Niño: la "onda de crecida" se empieza a mover en el norte santafesino y se dispone a bajar
Política
Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la ley de tierras con ayuda de Santa Fe
Información General
El Papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos
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Tres policías de Esperanza condenados por coimas para alterar formularios
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Una pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo