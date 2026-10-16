Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla tendrá un partido clave como visitante del Decano, con dos bajas sensibles en el mediocampo. Detalles y estadísticas del partido 16 de octubre 2026 · 12:16hs

Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central por la 13ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Decano y el Canalla de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Central El partido correspondiente a la zona B entre Atlético Tucumán y Central será este sábado 17 de octubre desde las 20 en el Monumental José Fierro con el arbitraje principal de Álvaro Carranza, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.

Dónde ver Atlético Tucumán vs. Central La transmisión del encuentro entre el Decano y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Atlético Tucumán fue victoria del Canalla por 2 a 1. La Capital / Héctor Rio. >> Leer más: El gran aliado que encontró Central de cara a una recta final que exige aceleración

Posibles formaciones de Atlético Tucumán y Central Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruíz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Leandro Díaz y Alexis Canelo. DT: Julio César Falcioni. Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Alan Rodríguez o Juan Giménez; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.