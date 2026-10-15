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Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria

Hubo gases lacrimógenos y camiones hidrantes minutos antes del acto central en la plaza próxima al Parlamento. El gobierno nacional repudió los hechos

15 de octubre 2026 · 18:20hs
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La fuerzas de seguridad actuaron en distintos focos de disturbios en la manifestación de universitarios.

Foto: NA

La fuerzas de seguridad actuaron en distintos focos de disturbios en la manifestación de universitarios.
Postal de la 5ª Marcha Federal Universitaria en la ciudad de Buenos Aires.

Foto: NA

Postal de la 5ª Marcha Federal Universitaria en la ciudad de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron minutos antes del acto central en el que se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Ctera, entre otros, en la plaza del Congreso.

Los disturbios comenzaron, pasadas las 15.30, cuando un grupo de manifestantes, varios encapuchados, vandalizó volquetes de basura, baldosas, bancos de cemento de la plaza, al tiempo en que tiraron cascotes y proyectiles hacia el Parlamento, situación que dio inicio a la confrontación con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro.

Gendarmería, junto a la Policía Federal (PFA) y de la Ciudad, activó el protocolo de dispersión y lanzó gases lacrimógenos, además de gas pimienta, que llegaron hasta el anexo de Diputados y afectaron a empleados del edificio. Paralelamente, desplegaron camiones hidrantes para alejar a los manifestantes de las vallas y efectuaron disparos con balas de goma.

Durante la cobertura en vivo se reportaron diversas agresiones a la prensa, entre ellas la de un camarógrafo de televisión que se encuentra, hasta el momento, fuera de peligro. En total, se reportaron seis heridos y un detenido menor de edad.

Focos de conflicto

Esa situación generó diversos focos de conflicto sobre las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, e impulsó a la desconcentración obligada de los presentes, también ayudada por la fuerte lluvia que comenzó minutos después.

En ese marco, diputados nacionales se sumaron a la movilización frente al Congreso. El legislador rosarino Germán Martínez (Unión por la Patria, UP) aseguró que trató de hablar con los responsables del operativo de seguridad para exigir que frenaran la represión.

>>Leer más: Rosario vuelve a marchar en defensa de la universidad pública: multitudinaria movilización contra el ajuste

“No tiene ningún sentido la represión que están haciendo”, sostuvo el legislador. Según afirmó, la marcha se desarrollaba de manera pacífica y hubo diputados y diputadas afectados por los gases lacrimógenos.

“Tenemos que estar donde tenemos que estar”, enfatizó Martínez, quien cuestionó el accionar policial durante la nueva Marcha Federal Universitaria.

No obstante, los organismos y federaciones convocantes dieron inicio al acto central, previsto cerca de las 16, del otro lado de la plaza, donde se mantuvo el reclamo por la aplicación "inmediata y efectiva" de la ley de financiamiento universitario.

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, advirtieron los convocantes.

El documento también pidió la derogación del DNU 70/23 y alertó sobre la pérdida de investigadores y la paralización del financiamiento científico.

La respuesta del gobierno

El gobierno, en tanto, condenó los incidentes entre manifestantes y la policía en inmediaciones del Congreso. “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, señaló la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Y añadió: “Buscan desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”.

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