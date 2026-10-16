La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La propuesta funcionará en Humanidades como materia optativa y tendrá actividades abiertas a la comunidad. El acuerdo se firmará este viernes, en el marco de un encuentro nacional de representantes de los masones

La firma del convenio se realizará en el marco de un encuentro que reunirá este viernes y sábado en Rosario a representantes de la masonería de distintas regiones del país, con motivo de la reunión mensual del Honorable Consejo de la Orden.

De la mano de la masonería y la academia, Rosario sumará una nueva propuesta vinculada al pensamiento crítico, la libertad de conciencia y el debate sobre religión y sociedad . La Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones firmarán este viernes un convenio para crear una Cátedra de Librepensamiento en la Facultad de Humanidades y Artes , que comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2027.

El acuerdo se firmará a las 18 en el salón de actos de la facultad, ubicado en Entre Ríos 758 , con la participación del presidente de la Gran Logia de la Argentina, Pablo Lázaro ; su vicepresidente, Ramiro Dall’Aglio ; y el decano de Humanidades y Artes, Alejandro Vila , entre otras autoridades universitarias y representantes de la masonería.

La iniciativa se pondrá en marcha como una asignatura optativa para las carreras de Humanidades y Artes , aunque también tendrá una dimensión de extensión universitaria que permitirá la participación de personas ajenas a la comunidad académica de la UNR.

El programa propone abordar el librepensamiento como una tradición filosófica, política y cultural, con eje en el cuestionamiento de los dogmas, la promoción de la razón y la defensa de la libertad de conciencia. Desde una perspectiva laica, feminista y abierta a distintas corrientes epistemológicas, la materia también analizará los vínculos entre conocimiento, religión, poder y sociedad, además de las formas contemporáneas de construcción del sentido común.

La firma del convenio se realizará en el marco de un encuentro que reunirá este viernes y sábado en Rosario a representantes de distintas regiones del país, con motivo de la reunión mensual del Honorable Consejo de la Orden, el órgano institucional de la Gran Logia. La elección de la ciudad como sede también se vincula con el interés de la institución por acompañar su desarrollo y reconocer el crecimiento de sus propuestas culturales, educativas y de participación ciudadana.

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Homenaje a Central y Newell's

La agenda de actividades incluirá además un homenaje a figuras vinculadas con los orígenes de los dos grandes clubes del fútbol rosarino, Rosario Central y Newell's Old Boys. El reconocimiento se realizará en el Cementerio de Disidentes y buscará recuperar los vínculos históricos entre los primeros impulsores del fútbol local y los ámbitos de participación masónica de fines del siglo XIX.

Los registros históricos señalan que Isaac Newell se incorporó en 1888 a la Logia Unión 17, mientras que Colin Bain Calder, uno de los impulsores del fútbol en Plaza Jewell, integró años después la logia Light of the South. Calder participó en la fundación del Central Argentine Railway Athletic Club, antecedente de Rosario Central, y Claudio Newell impulsó en 1903 la creación de Newell's Old Boys.

El homenaje pondrá el foco en los principios de tolerancia, respeto por la diversidad y convivencia pacífica asociados a la tradición masónica, además de reconocer el aporte de quienes contribuyeron a construir dos instituciones centrales para la identidad de Rosario.

De esta manera, la visita de las autoridades masónicas combinará el lanzamiento de una iniciativa académica con una actividad de recuperación de la historia social y deportiva de la ciudad. La nueva cátedra, cuya puesta en marcha está prevista para 2027, buscará incorporar el debate sobre el librepensamiento a la formación universitaria y abrirlo también a la comunidad.

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