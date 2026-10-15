Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

En las cámaras de seguridad se pudo advertir la presencia de un cómplice, que se dio a la fuga

Un hombre de 43 años fue detenido en inmediaciones del cementerio La Piedad, en la zona oeste de Rosario, con bolsos en los que llevaba gran cantidad de placas que sustrajo de distintas lápidas con la colaboración de un cómplice, el cual se dio a la fuga.

El hecho ocurrió poco después de las 2 de la madrugada del martes, cuando un vecino que vive en Perú y Amenábar, a metros del cementerio, vio dos hombres que se descolgaron de una de las paredes laterales de La Piedad. Llamó al 911 advirtiendo los movimientos sospechosos y personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato.

Los uniformados interceptaron en Amenábar al 6600 a un ciclista que en dos mochilas llevaba gran cantidad de piezas metálicas. Luego encontraron sobre el paredón del cementerio que da a calle Perú un bolso con más placas, que en total sumaban más de 50.

El delincuente fue identificado como Guillermo Daniel F., de 43 años, quien fue trasladado a la comisaría 32ª.

Las cámaras de vigilancia de la zona también mostraron un cómplice, el cual no fue encontrado por el personal policial.

La Dirección de Cementerios y Defunciones indicó que se recuperaron unas 15 placas que serán devueltas a las tumbas correspondientes, y remarcó que la mayoría de las piezas robadas no eran de bronce sino de antimonio, un metaloide quebradizo que tiene un valor comercial muy bajo.