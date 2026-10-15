Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Policiales
Seis años de prisión a un hombre que encerró y abusó de su expareja por 5 días
Política
Sin quorum en Diputados, se cayó la sesión que buscó derogar el megadecreto 70
Política
Giuliano: "Esto va contra las familias santafesinas que necesitan respuestas"
Política
Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la ley de tierras con ayuda de Santa Fe
Información General
El Papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos
Policiales
Tres policías de Esperanza condenados por coimas para alterar formularios
Policiales
Una pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo
La Ciudad
Kittyferia en Rosario, donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir
Suman conexiones a Brasil y el Caribe los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario
Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales
Dos detenidos tras allanamientos por amenazas y lesiones
Agro
El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades
Información General
Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números
Información General
El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale
Policiales
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Información General
¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?