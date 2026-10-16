Netflix ya estrenó "Lo dejamos acá", la película con Darín y Peretti

El drama psicológico, dirigido por Hernán Goldfrid, está cargado de tensiones y dilemas morales. Todos los detalles de su trama

Se acabó la espera. Netflix acaba de estrenar una producción que tenía ansiosos a los usuarios: “Lo dejamos acá”, la película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”) , este thriller psicológico promete romper esquemas, cuestionar la ética y analizar los límites de la psicología.

“Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes , impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. El psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) con un fuerte bloqueo creativo .

Después de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la película hizo su estreno en la plataforma de streaming este viernes 16 de octubre. Está escrita por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) y producida por Kenya Films , la empresa audiovisual del mismo Ricardo Darín, su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak.

La trama de “Lo dejamos acá”

Quienes hayan vivido alguna sesión de terapia o estén familiarizados con ese mundo, sabrán que la frase “Lo dejamos acá” suele ser la línea típica por parte de los psicólogos para cerrar un encuentro. Utilizarla como título de la historia tiene total sentido para una cinta que presenta como su personaje principal justamente a un psicólogo.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista de perfil racional y metódico que, después de varios años de ejercer su profesión de la misma forma, comienza a cuestionar la eficiencia de los tratamientos convencionales. Consumido por la frustración y cansado de los rutinarios y no tan exitosos resultados, su personaje decide romper con los límites tradicionales de la psicología y poner en práctica ciertos métodos alternativos que rozan lo ético.

El elemento desestabilizador será el personaje de Diego Peretti, un escritor frustrado que llega al consultorio del protagonista. A partir de su consulta, se desencadena toda una serie de eventos impredecibles que coquetean con las líneas entre lo personal y profesional hasta desdibujarlas. Ambos personajes tendrán que luchar contra un dilema que contrapone la razón y la emoción.

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Trailer de “Lo dejamos acá”