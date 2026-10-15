Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad pública: multitudinaria movilización contra el ajuste

Una nueva Marcha Federal Universitaria recorrió las calles de Rosario este jueves. La movilización, de quince cuadras, reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades que reclamaron al gobierno nacional, una vez más, el cumplimiento de la ley de financiamiento.
Desde las 15, empezaron a llegar las primeras personas a la plaza San Martín, el punto de encuentro antes de comenzar la movilización. Banderas, pancartas y cantos a favor de la educación pública fueron la postal del centro rosarino.
Marcelo Bustamante / La Capital
Lo cierto es que la ciudad viene de varios días de lucha estudiantil. El martes pasado, las facultades de Humanidades y Artes y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fueron escenarios de sendas tomas y, poco después, se sumó Psicología.
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Las tomas de las facultades no se registraron en un contexto de paro, por lo que los docentes dictaron clases pero en un marco diferente: las aulas salieron a la calle y los contenidos académicos fueron abiertos a la comunidad.
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Esas medidas fueron la previa de la movilización de este jueves, que comenzó en la plaza San Martín en dirección al Parque Nacional a la Bandera y que, después de tomar Dorrego, atravesó calle San Luis hasta Buenos Aires y dobló finalmente por Córdoba para desembocar en el acto.
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Quince cuadras de gente con lluvia y sol
Fueron miles los que recorrieron las calles de la ciudad y lo hicieron atravesando todos los climas. Las lluvias y el cielo opaco se alternaron con un sol que levantó la temperatura del asfalto.
Los paraguas y pilotines dieron paso a los abanicos y los buzos en la cintura, pero sólo un rato porque después regresó el agua.
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Pero el delirio climático no achicó a nadie. En total, la marcha ocupó alrededor de quince cuadras y fueron todos: no sólo los estudiantes exigiendo poder estudiar en condiciones dignas y sin tener que hacer malabares con uno, dos o tres trabajos, o los docentes que piden más presupuesto y salarios adecuados, sino también estuvieron presentes los graduados de todas las épocas, los no docentes, los alumnos secundarios de escuelas nacionales y provinciales, los sindicatos y organizaciones varias.
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Y todos bajo la convicción de que la universidad pública es uno de los pilares del país. No sólo eso: se trata de un orgullo nacional. "La Argentina no se vende", decían algunos carteles sostenidos por jóvenes y es que, para ellos, el abandono de la educación equivale a abandonar la patria.
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Tanto se entrelazan la defensa del país con la de la universidad pública que a la cabeza de la movilización se ubicó el exsoldado combatiente de Malvinas Julio Más.
Por eso, también se vio la bandera que ya se convirtió en tradición: "Las Malvinas son argentinas".
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En el Parque Nacional a la Bandera, una vez que llegaron todas las columnas, se realizó el acto oficial y se pronunciaron diversas autoridades. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, participó de la movilización realizada en la ciudad de Buenos Aires.
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