Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad pública: multitudinaria movilización contra el ajuste

Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades recorrieron las calles de la ciudad para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento

Una nueva Marcha Federal Universitaria recorrió las calles de Rosario este jueves. La movilización, de quince cuadras, reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades que reclamaron al gobierno nacional, una vez más, el cumplimiento de la ley de financiamiento .

Desde las 15, empezaron a llegar las primeras personas a la plaza San Martín, el punto de encuentro antes de comenzar la movilización. Banderas, pancartas y cantos a favor de la educación pública fueron la postal del centro rosarino.

Lo cierto es que la ciudad viene de varios días de lucha estudiantil. El martes pasado, las facultades de Humanidades y Artes y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fueron escenarios de sendas tomas y, poco después, se sumó Psicología.

Las tomas de las facultades no se registraron en un contexto de paro, por lo que los docentes dictaron clases pero en un marco diferente: las aulas salieron a la calle y los contenidos académicos fueron abiertos a la comunidad.

Marcelo Bustamante / La Capital

Esas medidas fueron la previa de la movilización de este jueves, que comenzó en la plaza San Martín en dirección al Parque Nacional a la Bandera y que, después de tomar Dorrego, atravesó calle San Luis hasta Buenos Aires y dobló finalmente por Córdoba para desembocar en el acto.

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Quince cuadras de gente con lluvia y sol

Fueron miles los que recorrieron las calles de la ciudad y lo hicieron atravesando todos los climas. Las lluvias y el cielo opaco se alternaron con un sol que levantó la temperatura del asfalto.

Los paraguas y pilotines dieron paso a los abanicos y los buzos en la cintura, pero sólo un rato porque después regresó el agua.

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Pero el delirio climático no achicó a nadie. En total, la marcha ocupó alrededor de quince cuadras y fueron todos: no sólo los estudiantes exigiendo poder estudiar en condiciones dignas y sin tener que hacer malabares con uno, dos o tres trabajos, o los docentes que piden más presupuesto y salarios adecuados, sino también estuvieron presentes los graduados de todas las épocas, los no docentes, los alumnos secundarios de escuelas nacionales y provinciales, los sindicatos y organizaciones varias.

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Y todos bajo la convicción de que la universidad pública es uno de los pilares del país. No sólo eso: se trata de un orgullo nacional. "La Argentina no se vende", decían algunos carteles sostenidos por jóvenes y es que, para ellos, el abandono de la educación equivale a abandonar la patria.

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Tanto se entrelazan la defensa del país con la de la universidad pública que a la cabeza de la movilización se ubicó el exsoldado combatiente de Malvinas Julio Más.

Por eso, también se vio la bandera que ya se convirtió en tradición: "Las Malvinas son argentinas".

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En el Parque Nacional a la Bandera, una vez que llegaron todas las columnas, se realizó el acto oficial y se pronunciaron diversas autoridades. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, participó de la movilización realizada en la ciudad de Buenos Aires.