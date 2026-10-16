Presentaron un proyecto de emergencia para editoriales y librerías en Santa Fe

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley que declara la emergencia económica en el sector editorial y las librerías de Santa Fe por dos años. La medida se implementará en el plazo estipulado a partir de la aprobación.

El legislador impulsa un conjunto de medidas destinadas a sostener la actividad, preservar las fuentes de trabajo y garantizar la producción, circulación y acceso al libro en todo el territorio provincial. Comprende específicamente a las micro, pequeñas o medianas empresas que tengan domicilio fiscal y desarrollen su actividad en la provincia de Santa Fe.

Blanco expresó el compromiso con un sector “que está atravesando una gravísima crisis” y que solicitó medidas de apoyo a través de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa) . Según datos de la entidad, si se comparan los meses que van de enero a agosto de 2023 con el mismo período de 2026, la facturación real del rubro cayó 41,5 % y la cantidad de libros vendidos un 25 por ciento. En tanto, los costos operativos en términos reales (servicios, comunicaciones, transporte) subieron 31,1 puntos porcentuales.

" Con este proyecto queremos incentivar la compra de libros en toda la provincia a través de Billetera Santa Fe , llevar alivio fiscal mientras dure la emergencia, y darle continuidad al esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Cultura, que en estos días podemos ver en la Feria del Libro de Rosario , con ese tipo de acciones o la compra de volúmenes para bibliotecas populares, por ejemplo”, explicó el diputado.

El legislador enfatizó que "una librería no es un comercio más" porque "tiene características muy específicas para difundir la cultura, un saber acumulado durante décadas que es irreemplazable". Como ejemplo se refirió al cierre de la Librería Técnica, después de más de medio siglo de trayectoria.

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En este punto, el diputado socialista aclaró que el proyecto "está destinado específicamente para el librero independiente". A continuacón, precisó: "En Rosario hay unas 17 librerías que entrarían en esta categoría. No son grandes cadenas comerciales; son pequeñas y medianas librerías cuyos dueños están radicados en la provincia de Santa Fe”.

Una de las patas centrales del proyecto es la creación del "Programa Provincial de Estímulo a la Lectura y Comercio de Libros" para promover la compra de libros. Así es que, a través de Billetera Santa Fe, los compradores podrán acceder a reintegros posteriores a la compra de al menos 20 por ciento, con un mínimo de 3 cuotas. No es un descuento en el ticket y se respeta el precio uniforme del libro (la ley 25.542 obliga a establecer un precio único y obligatorio en todos los puntos de venta del país). El costo de dicho beneficio se repartirá en partes iguales entre la librería, el banco o billetera y la provincia.

Créditos con tasa bonificada

Asimismo, el proyecto busca brindarle liquidez al sector. A tal fin, el gobierno podrá instrumentar a través del agente financiero de la provincia o de entidades financieras con las que celebre convenios, líneas de crédito con tasa de interés bonificada para capital de trabajo y reposición de stock; adquisición de papel e insumos de edición e impresión; refinanciación de pasivos; y modernización tecnológica y apertura de canales de venta.

En lo que hace a costos fijos, la propuesta contempla que, durante el plazo de vigencia de la emergencia, se eximirá del impuesto inmobiliario a los locales afectados a la venta al público de libros, editoriales o sus depósitos. Tampoco se abonará el impuesto de sellos a los contratos de alquiler de inmuebles, sus prórrogas y renovaciones, cuyo destino principal sea la venta al público de libros, editoriales o sus depósitos.

En tanto, en el ámbito del Ministerio de Cultura, se prevé la creación del Fondo Provincial de Fomento del Libro, que también se extenderá por dos años. Dicho fondo podrá otorgar aportes no reintegrables para la edición e impresión de obras de autores santafesinos por parte de las editoriales beneficiarias, priorizando su impresión en talleres gráficos radicados en la provincia; adquirir libros de editoriales beneficiarias con destino a bibliotecas populares, escolares y públicas santafesinas; financiar la participación de editoriales y librerías santafesinas en ferias del libro provinciales, nacionales e internacionales, y acciones de promoción de la lectura; y solventar los costos de los programas y líneas de financiamiento promovidas en el marco de la ley aprobada.