Verón fue suspendido por el escándalo en la Supercopa Internacional ante Central

El presidente de Estudiantes recibió una sanción de parte del Tribunal de Disciplina por sus reclamos ante el árbitro Darío Herrera en Santiago del Estero

La Supercopa Internacional que coronó a Rosario Central como campeón tuvo un final escandaloso luego del 3 a 1 definitivo y antes del pitazo de Darío Herrera, con el reclamo de todo Estudiantes . Por los incidentes, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender por tres meses a Juan Sebastián Verón , presidente del Pincha.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue escenario de un final caótico, entre los festejos de los hinchas canallas y las acaloradas protestas de los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores pincharratas. En medio de las discusiones, el exjugador de la selección argentina y actual mandatario del conjunto platense ingresó al campo de juego para increpar al árbitro .

A su vez, el Tribunal también le otorgó el mismo castigo a Pascual Caiella, vicepresidente de Estudiantes, y a Marcos Angeleri, manager del club , por las mismas acciones que a Verón. Cada uno deberá cumplir con tres meses de suspensión y el club deberá pagar una multa de 500 entradas .

Según explicaron, la resolución justificó que la sanción se aplicó debido a “su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral (Darío Herrera) al finalizar el encuentro”.

La protesta de Estudiantes

Luego del gol de Julián Fernández que decretó el 3 a 1 en favor de Central, los futbolistas protagonizaron una batalla entre el campo de juego y la boca de acceso a los vestuarios. En medio de los incidentes, Verón ingresó al campo de juego para reclamarle al árbitro Herrera por sus decisiones y exclamó: “Es toda tuya. Sos un ladrón”.

El presidente del Pincha había sido captado por las cámaras de la transmisión del encuentro ante las decisiones del juez que generaron polémica, como el penal sancionado para el Canalla tras una revisión del VAR por una infracción de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti.

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Por otro lado, antes del inicio del partido, Verón apuntó contra el operativo de seguridad en sus redes sociales y se refirió a los incidentes que sufrieron los hinchas de Estudiantes en el ingreso al estadio. “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble”, afirmó.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



La #SupercopaInternacional , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Av6eSTAS9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

El informe de Darío Herrera

El propio árbitro del partido fue el encargado de elevar el informe al Tribunal de Disciplina, el cual señaló: “Luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. En ese momento ingresó al campo de juego, sin autorización, el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredirnos verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona, diciéndonos ‘hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, y muchísimos insultos más”.

“En ese momento, la seguridad policial y varios colaboradores de su club lo intentaban frenar, ya que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, lo cual no llegó a concretarse. Dicho presidente también incitó a la violencia verbal del señor Marcos Alberto Angeleri y el señor Pascual Caiella, los cuales nos insultaron diciéndonos ‘hijos de re mil puta, los vamos a matar, secanucas de la AFA, corruptos’, y muchísimos insultos más. Estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial”, continuó Herrera.

El Tribunal de Disciplina resolvió suspender por tres meses a Verón, Caiella y Angeleri.

En tanto, el juez agregó: “El señor Marcos Angeleri nos dijo también que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida. Y nos llamó ‘corruptos, hijos de puta’. Luego de la premiación, y cuando nos dirigimos al vestuario, también seguían los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata”.