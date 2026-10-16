Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Desde el Banco Nación remarcaron que ningún banco logró superar su presencia y oferta crediticia en el país. Mucho menos en las ofertas que ponen a disposición del campo

Los 18 años del Mercado Ganadero Televisado de la Bolsa de Comercio de Rosario (Rosgan) se celebraron con un remate en el ex edificio histórico del Banco Nación en Rosario, hoy el Espacio Cultural Universitario (ECU).

El gerente Zonal de Rosario del Banco Nación Argentina, Cristhian Alemán resaltó que la entidad que representa es la más importante -por excelencia- para todo el sector ganadero del país. La declaración la hizo en el marco de los 18 años del Mercado Ganadero Televisado de la Bolsa de Comercio de Rosario (Rosgan) ante un auditorio colmado de consignatarios ganaderos que se nuclearon en el ex edificio histórico de la entidad crediticia en la ciudad de Rosario, hoy el Espacio Cultural Universitario (ECU).

El directivo manifestó que no le asustan los bancos digitales que se han posicionado en todas las regiones del mundo, ya que la estructura que representa se ha modernizado en estos últimos años y ha cambiado por políticas y tecnologías orientadas a todos los sectores de la Argentina.

“Para el sector ganadero y el agro, el banco es la mejor herramienta que tienen desde punto de vista global y; está más que comprobado ya que ningún productor nunca tomó la decisión de cambiarnos tan fácilmente”, dijo Alemán subrayando que jamás el Banco Nación dejó de ser la primera entidad del sistema financiero y en los sondeos de mercado están ocupando el 21,2 % de las carteras de créditos.

El funcionario también advirtió que se deberían sumar las operaciones de 3 entidades bancarias para igualar el desembolso que la entidad tiene, con su rentabilidad positiva según el cierre del último ejercicio.

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A su tiempo, trazando un análisis de la realidad aclaró que están trabajando para ser un banco digital, aunque manteniendo las 750 sucursales que consolidaron durante 135 años, en todas las provincias del país Alemán, recordó que el banco dejó atrás los procesos burocráticos, lentos y de mucho papel que frenaban el dinamismo de las calificaciones.

El gerente Zonal de Rosario del Banco de la Nación Argentina, Cristhian Alemán.

El avance de la digitalización

“Antes las barreras de gestión frenaban todo y solo avanzaba aquello que se señalaba como un conocido del gerente. Eso cambió de tal manera que hoy un productor se autocalifica de forma digital y empieza a operar de forma rápida y con la posibilidad de contar con una validación de hasta 1.200 millones de pesos, según su puntaje crediticio “.

En referencia a la actividad pecuaria, negó que haya una visualización mayor en estos momentos. Según su observación estimó que no fueron los bancos, sino la actividad que perdió su propio protagonismo ganadero y ahora vuelve a comenzar a fortalecerse con rentabilidad y empuje.

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Por su parte, el gerente Zonal descartó las estimaciones que estarían indicando que los bancos privados superan a los bancos públicos en algunos segmentos del agro. “Nosotros nunca dejamos de estar 4 o 5 puntos arriba de cualquier otro organismo crediticio” y agregó hay muchos que están buscando su negocio y capaz que hoy lo ven en el sector al ganadero y ahí potencian su protagonismo. “Somos un organismo federal y nos diferenciamos en todos los puntos”, remarcó.

Dinámicas del negocio

Al cierre, habló de las dudas de los productores por tomar crédito, pero destacó que las dinámicas han cambiado porque antes tomar un crédito era un negocio por sí mismo, ya que lo licuaba la inflación. “Hoy los créditos son un costo más, dentro de todas las estructuras de gastos por eso el análisis de cada productor debe ser muy preciso dentro del resto de los costos de manejo de una explotación agropecuaria”, señaló pidiendo que se definan los resultados de rentabilidad con detalles antes de tomar las decisiones o ayudas financieras para cada ciclo.