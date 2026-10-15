Violento asalto en un pequeño pueblo santafesino: ladrones rompieron la puerta con un hacha

Al menos cuatro delincuentes sorprendieron a las víctimas que estaban mirando televisión, las maniataron y se llevaron una camioneta y dos motos, entre otras cosas

La seccional de Bouquet, en el departamento Belgrano. El asalto sucedió en la noche del miércoles

Bouquet , un pequeño pueblo ubicado a unos 150 kilómetros de Rosario , fue escenario de un violento asalto ocurrido en la noche del miércoles. Al menos cuatro delincuentes encapuchados rompieron con un hacha la puerta de una casa y redujeron a sus ocupantes que en ese momento estaban mirando televisión.

Luego de reducir a las víctimas, la banda permaneció alrededor de una hora en el lugar y en su huida se llevó una camioneta, dos motos y otras pertenencias de las víctimas.

El asalto sucedió alrededor de las 23 del miércoles en una vivienda situada en la esquina de 25 de Mayo y Alberdi de esa localidad del departamento Belgrano. Según fuentes oficiales, Marcos G. y María M. a esa hora se encontraban viendo televisión cuando fueron sorprendidos por al menos cuatro hombres encapuchados.

Según trascendió, los delincuentes usaban guantes, portaban armas de fuego e irrumpieron en el domicilio, al que entraron tras romper la puerta con un hacha. Enseguida, los dueños de casa fueron maniatados y recostados en el piso. En forma simultánea, los delincuentes les ordenaron que entregaran todo el dinero que había en la casa, especialmente dólares.

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La banda se tomó varios minutos para buscar y revolver toda la casa. Las víctimas calcularon que estuvieron casi una hora en el lugar. Finalmente, los hampones se llevaron joyas, alhajas, un teléfono celular, una camioneta marca Nissan Frontier de color gris, una motocicleta Kawasaki KDX 250 y otra tipo en duro de 150 centímetros cúbicos.

Una vez que los delincuentes, las víctimas pudieron liberarse de las ataduras y denunciaron el asalto ante la policía. Las actuaciones por este caso quedaron a cargo de la Seccional 5ª de Bouquet y de la Fiscalía de Cañada de Gómez.