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Ante la ola de críticas, Trump anunció que no se transmitirá en directo un fusilamiento

La ejecución del expsiquiatra del Ejército, que mató a trece soldados, está anunciada para diciembre. Solamente podrán presenciarla familiares de las víctimas

15 de octubre 2026 · 22:47hs
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Ante la ola de críticas, Trump anunció que no se transmitirá en directo un fusilamiento

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló los planes de transmitir en directo la ejecución por fusilamiento del expsiquiatra del ejército estadounidense Nidal Hasan, luego de que el vicepresidente JD Vance pusiera en duda que el evento fuera a ocurrir. "Yo no lo vería", dijo el vice de Trump.

El mandatario había anunciado el fusilamiento para el próximo 3 de diciembre y dijo que estaba a favor de que se transmitiera la muerte del atacante. Ante la creciente ola de críticas, Trump aseguró ahora que "muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir".

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"Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan", dijo.

Y remarcó: "Morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este suceso no será retransmitido en directo", además de asegurar que los familiares de las víctimas "se merecen presenciar la justicia".

Argumentos y críticas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que el público podría ver la ejecución en directo, con el argumento de que serviría como advertencia sobre las consecuencias de los ataques terroristas. Pero la decisión provocó críticas tanto de demócratas como de republicanos, además de objeciones religiosas y cuestionamientos morales.

John Galligan, asesor legal de Nidal Hasan, sostuvo que la decisión de Trump de cancelar la transmisión en vivo de la ejecución de Hasan "no es ninguna sorpresa".

"La propuesta inicial de Hegseth de transmitir una ejecución en vivo fue una decisión absurda. Además, violaba el propio reglamento 190-55 del Ejército", añadió.

Hasan asesinó a tiros el 5 de noviembre de 2009 a 13 soldados estadounidenses desarmados en una base militar de Texas, e hirió a otros 32. Este psiquiatra militar abrió fuego en un edificio médico lleno de gente donde soldados a punto de ser desplegados esperaban chequeos médicos y vacunas. Después admitió que había sido el autor del tiroteo, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán del Ejército estadounidense, y pidió disculpas por "cualquier error".

Los asesinatos fueron el ataque no bélico más mortífero que se haya perpetrado contra una base militar estadounidense.

"No me importa cómo muera"

El viernes pasado Trump dijo que Hasan está "completamente loco" y añadió: "Realmente no me importa cómo muera con tal de que muera, y creo que la pena de muerte es una forma muy digna de que muera".

Amnistía Internacional remarcó que el año pasado se registraron más de 2.700 ejecuciones en 17 países, y que solamente en Irán y Afganistán se llevaron a cabo públicamente.

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