El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

El nuevo parte médico destacó su recuperación tras la intervención en el pulmón derecho. El Vaticano anunció que el domingo participará del tradicional Ángelus

El papa León XIV continúa su recuperación con una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico difundido este viernes por el Vaticano. Además, la Santa Sede confirmó que el pontífice volverá a aparecer en público este domingo para la tradicional oración del Ángelus, prevista para las 12 de Roma, las 7 de Argentina.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, los cuales han confirmado una mejora constante en su estado general”, indicaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora en el informe.

El parte también señaló que continuaron las sesiones de fisioterapia respiratoria y que la recuperación posoperatoria ya le permite al Papa realizar sus actividades diarias habituales con total autonomía.

Como reflejo de su evolución, León XIV celebró misa este viernes al mediodía en Roma. Desde la Sala de Prensa del Vaticano destacaron que, a diferencia de los días anteriores, cuando había concelebrado, esta vez el pontífice presidió la celebración y repartió la comunión.

>> Leer más: ¿Qué pasa con el feriado nacional del 9 de noviembre si el Papa León XIV suspende su visita a la Argentina?

El Vaticano difundió imágenes de la ceremonia, en las que se ve al Papa de pie, acompañado por uno de sus secretarios personales, el peruano Edgar Iván Rimaycuna.

León XIV, de 71 años, fue sometido el martes por la tarde a una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que se detectara un adenocarcinoma pulmonar. Desde entonces, permanece en recuperación, con controles médicos y sesiones de fisioterapia respiratoria.

La próxima aparición pública será este domingo, cuando el pontífice participe de la oración mariana del Ángelus, una de las citas tradicionales de su agenda semanal.