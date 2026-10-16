Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

El accidente se produjo el jueves a la noche al sur de San Lorenzo cuando las víctimas perdieron el control de la embarcación en la que viajaban

Prefectura Naval busca a tres personas que cayeron al agua el jueves a la noche entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán

Buzos de Prefectura Naval participan en buscan a tres personas que cayeron al agua el jueves a la noche entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán

Cuatro hombres cayeron al río Paraná desde una lancha en la zona cercana al límite entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. Uno de los náufragos alcanzó a sobrevivir y pudo llegar nadando hasta una guardería, pero los otros tres permanecen desaparecidos y son buscados por Prefectura Naval.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando la lancha en la que se desplazaban cuatro personas se hundió por la popa, aparentemente como consecuencia del oleaje, mientras regresaban de una isla ubicada frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán.

Tras recibir una alerta del sistema de emergencias 911, personal de la Prefectura desplegó una unidad de superficie para asistir a los afectados. Los efectivos lograron localizar a un hombre, de 61 años, identificado como Rogelio Cabrera, en inmediaciones del kilómetro 432 del río Paraná y lograron extraerlo del agua.

Una vez rescatado, el navegante informó que viajaba junto a otros tres adultos, todos oriundos de la localidad de San Lorenzo. A partir de estos datos, se amplió el despliegue para dar con los tripulantes desaparecidos.

Las identidades de las personas que son buscadas

Según voceros de la policía provincial, las personas que aún resta encontrar son Ezequiel Estegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz.

El operativo cuenta con la participación de varias unidades guardacostas de la Institución, que trabajan en la zona para localizar a las personas. Además, intervienen los buzos de la Estación de Salvamento Rosario para intensificar la búsqueda.

En el marco del procedimiento, se emitió un Aviso a los Navegantes para alertar a quienes transitan por el sector y se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo de Agustín Mori, que ordenó continuar con las tareas de búsqueda y las actuaciones correspondientes.