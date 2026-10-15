Piden que se investigue la muerte de un hombre discapacitado por presunta violencia familiar.

Juan Vallejos, de 36 años, murió este jueves en el Hospital Centenario. Una prima denunció abandono de persona de parte de los familiares que estaban a su cargo

Un hombre discapacitado de 36 años falleció este jueves en el Hospital Centenario y un familiar pide que se investigue un posible caso de violencia familiar . Según la denuncia presentada, su prima sostiene que la madre del hombre pudo haberlo golpeado y acusa abandono de persona como causa de la muerte .

De acuerdo a la denuncia, realizada este jueves por la mañana en el Centro Municipal de Distrito Noroeste, Juan Ceferino Vallejos quedó internado en el Hospital Provincial el pasado 11 de octubre. Luego lo derivaron al Centenario por un cuadro de gravedad, según la presentación realizada por una prima del hombre.

"Él tiene retraso madurativo y discapacidad. No pudimos hablar porque está entubado, pero para mí la responsable de los golpes y de su estado de salud es su madre" , dijo la denunciante y aportó los datos de la progenitora del hombre que finalmente falleció este jueves por la tarde.

Previamente, en una denuncia pública, explicaron que Juan Vallejos fue criado por sus abuelos pero que cuando ellos fallecieron la Justicia decidió que quedara a cargo de su madre. "Hoy Juan se encuentra en terapia intensiva con un cuadro de abandono de persona, tiene lesiones en todo su cuerpo de golpes y desnutrición", sostuvieron en esa publicación.

Luego del fallecimiento de Juan, del cual se enteraron este jueves, su prima habló con La Capital y pidió que el deceso del hombre se investigue por posible violencia. Los médicos dijeron que Juan padecía un tumor, pero sus allegados reclaman que se investigue el cuadro de desnutrición y lo que consideran que eran golpes en su cuerpo.