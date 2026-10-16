Refi festeja cuatro años de cultura independiente con una fiesta en la calle

El espacio cooperativo de Refinería celebrará este sábado 17 junto al barrio, con un gran despliegue de música en vivo

Refi cumple cuatro años haciendo cultura independiente en la ciudad y lo festeja con una gran fiesta en la calle

Hace cuatro años, Refi abría sus puertas en lo que supo ser la escuela Técnica 10, en Vélez Sarsfield 641. A lo largo de este tiempo, el espacio construido como cooperativa apostó fuertemente a la cultura independiente, generando un lugar de encuentro en un barrio, lejos del tradicional circuito céntrico. Este sábado 17 de octubre, desde las 17, lo celebran a lo grande con una jornada de música en vivo en la calle.

El line up del cumpleaños de Refi da cuenta de la diversidad de movidas que supieron alojar en estos cuatro años. Habrá folklore, punk, hip hop, y rock, de la mano de artistas de distintas generaciones, con el punto en común de compartir el compromiso por la autogestión. Pasarán por el escenario, ubicado sobre calle Velez Sarsfield entre Echeverría y Santa María de Oro: Rosario Smowing, los Killer Burritos, Nasir Catriel y Fasciolo, Ana Milagros, Duo Ñapindá, Zona 84 y, desde Buenos Aires, el Malandro.

La calle estará cortada durante la tarde, por lo que quienes circulen hacia zona norte deberán tener en cuenta algún desvío.

No es casualidad que Refi complete su nombre con la palabra “comunidad”, porque es lo que busca construir en un circuito cultural rosarino cada vez más huérfano de espacios donde desarrollarse.

La idea surgió a partir de la unión de tres cooperativas de trabajo: Cronopios (de técnica de espectáculos), El Mejunje (gastronomía, a cargo del Refi Café) y El Nudo (construcción). Hoy cuentan con un equipo de casi 30 personas trabajando en el lugar.