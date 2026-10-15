Insólita aparición de un ciervo en Cañada de Gómez: recorrió las calles, intentaron rescatarlo y murió

El animal recorrió varios sectores de la ciudad y terminó refugiado en una vivienda, donde una vecina logró retenerlo. Se desplegó un operativo con policías, agentes municipales y veterinarios, pero murió cuando lo llevaban a una dependencia policial.

Una escena tan insólita como triste sorprendió a los vecinos de Cañada de Gómez , cuando un ciervo apareció deambulando por distintas calles de la ciudad . El animal recorrió varios barrios, sufrió aparentemente una lesión en una de sus patas y terminó ingresando a una vivienda, donde fue resguardado por una mujer que alertó a las autoridades. Pese al operativo de rescate que se desplegó para asistirlo, murió mientras era trasladado a una dependencia policial .

El episodio comenzó alrededor de las 18 de este miércoles, cuando vecinos advirtieron la presencia del animal en plena zona urbana. Según testimonios recogidos por medios locales, el ciervo pasó por barrio Puerto Nuevo, tomó por calle Marconi, continuó por Colón y luego dobló por Brown.

Durante ese recorrido, el animal habría introducido una de sus patas en una zanja y sufrido una lesión , aunque no trascendieron precisiones sobre la gravedad de la herida.

Su inesperada aparición generó sorpresa entre los habitantes de la zona, poco acostumbrados a encontrarse con un ejemplar de estas características circulando por las calles de la ciudad.

El ciervo ingresó a una vivienda y una vecina logró retenerlo

El recorrido terminó en una propiedad ubicada en Belgrano al 400, donde el ciervo ingresó y golpeó contra un portón, sorprendiendo a la mujer que se encontraba en la vivienda.

Ante la situación, la vecina decidió cerrar la reja para impedir que el animal volviera a salir a la calle y quedara expuesto a un posible accidente de tránsito.

Luego dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para organizar un operativo de asistencia.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de la Guardia Urbana, Defensa Civil, agentes del área municipal de Salud Animal e inspectores de Tránsito.

Los inspectores interrumpieron preventivamente la circulación y vallaron el sector para facilitar el trabajo de los equipos que intentaban contener al ciervo sin poner en riesgo a los vecinos ni al propio animal.

Intentaron rescatar al ciervo, pero murió durante el traslado

Una vez asegurada la zona, profesionales veterinarios examinaron al animal para evaluar su estado de salud y determinar cómo proceder.

Durante la intervención se le aplicó una sedación para facilitar su traslado. Posteriormente, el ciervo fue cargado en una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde estaba previsto mantenerlo a resguardo mientras se coordinaba la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe.

Sin embargo, el operativo tuvo un desenlace lamentable: el animal murió durante el trayecto hacia la dependencia policial, antes de que pudiera concretarse su derivación.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del fallecimiento. Tampoco se estableció si la lesión que habría sufrido durante su recorrido por las calles tuvo alguna relación con su muerte.

La información conocida hasta ahora tampoco permite determinar de dónde provenía el ciervo ni cómo llegó a circular por una zona poblada de Cañada de Gómez.

Qué establece la ley sobre los animales silvestres

La aparición del ciervo también puso el foco sobre la presencia de fauna silvestre en sectores urbanos y los procedimientos que deben seguirse ante situaciones de este tipo.

En Argentina, la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna establece el marco legal para la protección de los animales silvestres y regula actividades como su captura, tenencia, transporte y comercialización.

La normativa contempla restricciones y requisitos destinados a preservar las especies y evitar prácticas ilegales vinculadas con su aprovechamiento.