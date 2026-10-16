Robo exprés en una panadería del barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El ladrón ingresó a la madrugada y escapó con el botín en efectivo a pesar de que la alarma se activó rápidamente

Algunos vecinos del barrio Lourdes amanecieron antes de lo previsto este viernes debido a un robo en una panadería . Según la propietaria, el delincuente estuvo menos de un minuto adentro del negocio y se llevó el efectivo antes de que fueran a ver qué había sucedido.

La dueña confirmó que el ladrón entró a última hora de la madrugada en el local de Pueyrredón al 1500 y se llevó unos 400.000 pesos . "Despertarnos con esta noticia es angustiante y te aparecen un montón de preguntas", expresó a través de LT8 .

María confirmó que se enteró inmediatamente del incidente por un llamado telefónico cuando se activó la alarma. Al respecto, comentó: "Nos avisaron que había ingresado una persona. En un minuto robó todo lo que había de recaudación" .

La víctima lleva casi una década trabajando a un par de cuadras del parque de la Independencia. En ese período de tiempo sólo había sufrido un robo previo. A partir de estos antecedentes, consideró que la maniobra del delincuente fue "increíble", de acuerdo a lo que vio cuando revisó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, ya que el delincuente se fue después de 57 segundos .

#ElPrimero

Pueyrredón 1500

Robo a una panadería

"Nos avisaron a las 5:50 AM. Una persona robó la recaudación (unos $400.000) en sólo 57 segundos. No sé cómo forzó la puerta. Pero seguimos atendiendo con la mejor predisposición"

María, dueña

Vía @maxiklan pic.twitter.com/Uve5tVKpsL — LT8 am830 (@LT8am830) October 16, 2026

"Creemos que el ruido de la alarma hizo que actúe más rápido. Si no existiera ese aviso, tendría más tiempo", comentó la dueña de la Pana del Parque, ubicada entre las calles Montevideo y Zeballos.

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Según el registro del sistema de videovigilancia, el maleante entró a las 5.49 de la mañana. La propietaria del negocio quedó desconcertada cuando llegó, ya que no había grandes daños en la entrada. Al respecto, manifestó: "No sé cómo entraron, sinceramente. Nos avisaron enseguida, pero en esos tres minutos que demoramos en actuar, la persona ya se había ido. Incluso se cambió la ropa, me imagino".

La dueña de la panadería remarcó que el ladrón "no se llevó nada de comida" y sólo tomó el dinero en efectivo. "Este no es un barrio en el que suelen suceder estas cosas. Necesitamos más acompañamiento, más policía. Ya tomamos las medidas necesarias, así que vamos a sgeguir atendiendo al cliente con la mejor cara y la mejor predisposición", concluyó.